Stasera in tv sabato 26 febbraio 2022, I programmi in onda

Stasera in tv sabato 26 febbraio 2022. Su Raitre il programma di Roberto Saviano Insider. Su Rete 4 un altro film della saga di 007, Quantum of Solace con Daniel Craig.

Stasera in tv sabato 26 febbraio 2022, Rai

Su Raiuno, alle 20.35, il game show Affari tuoi – Formato famiglia. Tra le novità di questa edizione del gioco dei pacchi, la prima condotta da Amadeus, ci sono tre “Pacchi Paracadute” che rendono ancora più imprevedibile l’andamento della gara. In palio, un premio massimo di 300.000 euro in entrambe le partite; i soldi vinti dai Vip vanno in beneficenza.

Su Raitre, alle 21.45, Insider. Nella terza puntata Roberto Saviano incontra Giuseppe Misso, l’unico uomo che ha accettato di partecipare a questo programma: boss del Rione Sanità, oggi collaboratore di giustizia, Misso è stato condannato per associazione mafiosa ma ha sempre rifiutato l’etichetta di camorrista.

Su Rai 5, alle 21.15, serata di prosa: La tragedia è finita, Platonov, con Liv Ferracchiati. L’ultimo lavoro diretto da Liv Ferracchiati, che propone una rilettura originale e contemporanea della commedia di Cechov. Lo spettacolo ha ricevuto una mozione speciale al Festival del Teatro di Venezia 2020.

Programmi Mediaset, La7, Real Time

Su Canale 5, alle 21.20, il people show C’è posta per te. Ogni vicenda presentata da Maria De Filippi arriva in studio dopo una lunga preparazione. La conduttrice incontra personalmente, molto tempo prima della puntata, tutti i mittenti delle lettere che saranno consegnate dai postini. Per questo il racconto al pubblico avviene senza l’ausilio del “gobbo”.

Su La7, alle 21.15, Eden. “L’obiettivo di ogni puntata? Emozionare con la bellezza di un paesaggio o di un capolavoro artistico. Ma soprattutto, celebrare la forza della natura”. Parola di Licia Colò, che anche stasera ci guida nel suo universo “green”.

Su Real Time, alle 21.15, il docu-reality Vite al limite. L’ossessione per il cibo ha portato Julian a un aumento smisurato del suo peso. Ora purtroppo fa fatica anche ad uscire di casa e la situazione in famiglia non è rosea. Per salvare il suo matrimonio, Julian dovrà faticare parecchio.

I film di questa sera sabato 26 febbraio 2022

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 2000, di Silvio Soldini, Pane e tulipani, con Licia Maglietta, Bruno Ganz. Rosalba, casalinga disperata di Pescara, viene dimenticata in un autogrill durante una gita con la famiglia. Decide allora di godersi un po’ di libertà, fuggendo a Venezia.

Su Rete 4, alle 21.25, il film di spionaggio del 2008, di Marc Forster, Quantum of Solace, con Daniel Craig, Olga Kurylenko. Dopo la morte di Vesper, la donna che amava, James Bond (Daniel Craig) vuole vendetta. Interrogando un criminale di nome White (Jesper Christensen), l’agente segreto e M (Judi Dench) scoprono che l’organizzazione che ricattava Vesper è più pericolosa e complessa di quanto immaginassero.

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’animazione di Nick Bruno e Troy Quane, Spie sotto copertura. La spia Lance Sterling e lo scienziato Walter Beckett non hanno niente in comune. Il primo è disinvolto e affascinante, il secondo è geniale ma timido e crea gli strepitosi gadget che Lance usa nelle sue epiche missioni. Un giorno però, per errore, Walter trasforma Lance in un piccione.

Su Tv8, alle 21.30, il film fantastico del 2002, di Sam Raimi, Spider-Man, con Tobey Maguire, Kirsten Dunst. Punto da un ragno geneticamente modificato, il giovane Peter Parker acquisisce straordinari poteri che decide di mettere al servizio del bene, diventando un supereroe.

Su Iris, alle 21.00, il film thriller del 1993, di Andrew Davis, Il fuggitivo, con Harrison Ford, Tommy Lee Jones. Il dottor Richard Kimble viene ingiustamente arrestato per l’omicidio della moglie, ma riesce a evadere e si mette sulle tracce del vero assassino. Ma la polizia lo bracca.

Su Italia 2, alle 21.15, il film horror del 2000, di Guillermo Del Toro, Blade II, con Wesley Snipes, Kris Kristofferson. Blade, per metà uomo e per metà vampiro, è costretto ad allearsi con le altre creature delle tenebre per sconfiggere i Mietitori, una nuova razza di pericolosi mutanti.

Stasera in tv sabato 26 febbraio, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film di guerra di Mel Gibson, La battaglia di Hacksaw Ridge, con Andrew Garfield. La storia del giovane medico americano Desmond T. Doss, obiettore di coscienza che durante la Seconda Guerra Mondiale salvò dozzine di soldati senza sparare mai un colpo.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2021, di Mario Vitale, L’afide e la formica, con Giuseppe Fiorello, Cristina Parku. Fatima è un’adolescente musulmana: la sua vitalità contagia un ex maratoneta, tanto che decide di allenarla per farle vincere la corsa più importante, quella della vita.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 2016, di Henry Joost e Ariel Schulman, Nerve, con Dave Franco, Emma Roberts. Venus, studentessa timida e morigerata, non riesce a resistere all’impulso di una sfida online: finirà per essere coinvolta nelle folli richieste dei “burattinai” della rete.