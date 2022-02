Condividi su

Oggi domenica 27 febbraio, va in onda una nuova puntata di Amici 21 di Maria De Filippi. Segui con noi la diretta su Canale 5 e Mediaset Play dalle ore 14.00. Super ospiti i ragazzi de Il Volo, che giudicano gli allievi della scuola.

Amici 21, diretta 27 febbraio 2022, ospiti e giudici: Il Volo

Inizia la puntata. Maria presenta i ragazzi de Il Volo che saranno i giurati della gara di cover. Gli allievi di canto si sfidano proponendo la loro versione di alcuni celebri brani. Chi di loro riceverà il punteggio più basso da Il Volo rischierà l’eliminazione.

LDA ed Albe ricevono feedback molto positivi per le loro performance. I giurati apprezzano molto la loro personalità ed il loro carisma. Aisha colpisce per la sua intensità.

Prima di esibirsi Luigi svela che oggi è il suo compleanno ed è la prima volta che lo trascorre lontano da casa. Spiega dunque che il brano che eseguirà sarà dedicato alla sua famiglia. Ignazio apprezza moltissimo il sentimento espresso dal ragazzo durante la performance e racconta con commozione che proprio oggi ricorre il primo anniversario della morte di suo padre. Calma canta un pezzo di Marco Mengoni, ma non convince.

Amici 21, Calma a rischio eliminazione

Ryan Tedder dei One Republic manda un videomessaggio ai ragazzi. Presto debutterà con un nuovo singolo, “Sunshine”, e sceglierà uno degli allievi della scuola che duetterà con lui. L’opportunità è straordinaria, visto che i One Republic hanno un enorme successo a livello internazionale.

Scopriamo la classifica de Il Volo, Calma è a rischio eliminazione. Rudy ritiene che meritasse di arrivare penultimo e che il brano scelto non lo valorizzasse. “Impara ad ascoltare, hai tante persone che possono aiutarti” – gli dice Zerbi. Il prof decide di non punirlo e di lasciargli la maglia, ma lo sprona a dare valore al senso della scuola.

Calma si dice deluso da se stesso: “Ho fatto delle valutazioni che evidentemente non sono riuscito a comunicare e questo mi dispiace”.

Amici 21, Nunzio a rischio eliminazione

Anche i ballerini affrontano una gara di ballo nella loro specialità. Giudicano la gara: Gabriele Rossi, Emanuel Lo e Massimiliano Sodini. Il primo ad esibirsi è John Erik, molto apprezzato da Emanuel Lo: “Riesci ad unire bene ogni passo. Veramente complimenti”.

Leonardo esegue una buona performance. Christian discute con Emanuel Lo, che lo critica per aver guardato per terra tutto il tempo. Nunzio danza la coreografia con precisione estrema, ma il suo carattere come al solito lo porta a rispondere in maniera sarcastica. Serena piace molto per la sua interpretazione e per il suo carisma, pecca un po’ sulla tecnica.

L’ultimo in classifica è Nunzio, che finisce a rischio eliminazione. Alessandra Celentano mette in dubbio l’alunno per il suo carattere poco umile e sfrontato. Nunzio chiede a Maria di non fargli domande e sbotta contro la prof Celentano: “Non mi sta facendo una critica sulla quale posso lavorare. Questa è una sua opinione. Che senso ha riprendermi sempre. Voglio capire cosa le ho fatto. Ho capito che non le piaccio, però basta, è pesante. Fortunatamente non sono suo allievo”. Todaro difende Nunzio e lo salva dall’eliminazione.

Il Volo canta un medley di cover di celebri brani italiani ed internazionali e presenta il nuovo album dedicato ad Ennio Morricone.

Amici 21, diretta 27 febbraio, John Erik va al Serale

Veronica Peparini dà la maglia a John Erik. Il ballerino ringrazia molto l’insegnante ed i compagni per l’accoglienza ricevuta. John Erik ringrazia anche lo staff del programma ed il personale dietro le quinte.

LDA e Luigi hanno entrambi la possibilità di andare al serale. Rudy fa finta di consegnare ufficialmente la maglia a Luigi, in occasione del suo compleanno, ma in realtà è una finta. Nessuno dei due allievi va al serale, ma Luigi ha l’opportunità di cantare il suo inedito.

Michele danza una coreografia creata durante la quarantena. Albe, Calma, LDA, Luigi, Aisha, Giò Montana, devono affrontare una sfida. Hanno ricevuto una traccia mp3 ed alternandosi devono eseguirne alcune strofe. Giò e Calma sbagliano completamente attacco ed intonazione. Albe, LDA, Luigi ed Aisha lo eseguono con padronanza e spontaneità. Il giudice Pennino sceglie Aisha come migliore della prova. Giò è ultimo.

Rudy ritiene che per colpa dell’attacco sbagliato del pezzo eseguito da Giò, abbiano sbagliato anche gli altri. Ora il cantante rischia l’eliminazione. Anna Pettinelli lo difende. Giò canta il suo nuovo inedito “Sotto la pioggia”.

Amici 21, diretta 27 febbraio, Aisha, Serena e Albe al Serale

Christian balla per tentare di ottenere la maglia del serale, ma non convince la Celentano. Anche Aisha prova a conquistare il suo posto nella fase successiva del programma. La Cuccarini si dice molto contenta del percorso della cantante e le dona la maglia. Aisha è al serale.

Serena esegue un’ottima performance e conquista la prof Celentano. Todaro stuzzica provocatoriamente la collega ricordandole che a settembre lo aveva accusato di aver “regalato” un banco. “E’ cresciuta tantissimo. Le ho detto che il suo obiettivo deve essere diventare protagonista del serale” – dice Todaro assegnandole l’ambita maglia.

Anche Albe vola al serale grazie ad Anna Pettinelli. “Sei stato bravo a venire fuori da un momento di difficoltà terribile” – gli dice la prof.

Aisha canta il suo nuovo inedito “Buenos dias”. Calma interpreta “Routine”.

Enrico Brignano presenta il suo nuovo spettacolo “Un’ora sola vi vorrei”, regalandoci un divertente monologo. Al termine dell’esibizione Brignano si congeda spronandoci a vivere nella pace: “Buona pace a tutti”.