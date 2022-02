In arrivo su Apple+ il thriller Tehran: Glenn Close inaugura la stagione 2

Condividi su

E’ in procinto di uscita la seconda stagione della serie tv thriller di spionaggio internazionale, Tehran 2, vincitore dell’International Emmy Award. Dopo il successo della prima stagione, la casa di Cupertino Apple+ ha voluto riproporre la serie israeliana con protagonista l’attrice Niv Sultan.

Tehran 2, la serie israeliana, il cast

Per i cultori del genere thriller, ma anche per tutti gli appassionati cinefili, sta per sbarcare sulla piattaforma streaming la serie ideata da Moshe Zonder, Tehran 2. L’esordio è previsto per il 6 maggio su Apple TV+.

A grande richiesta, Tehran è in calendario in uscita streaming con i primi due episodi in simultanea, seguiti dalle successive puntate sino alla data del 17 giugno.

Nella serie di nuova produzione mondiale compare nel ruolo di protagonista un nome altisonante del cinema internazionale, la plurinominata all’Oscar nonché vincitrice dell’Emmy, l’attrice Glenn Close. La Close interpreterà il ruolo di Marjan Montazeri, una donna britannica trasferitasi nella enigmatica città iraniana.

Ad affiancare la star americana, la coprotagonista Niv Sultan, che torna nelle vesti dell’agente segreto del Mossad, Tamar Rabinyan. Nel cast di Terhan fanno capolino attori già rodati in ruoli precedenti: Shaun Toub (Homeland), Shervin Alenabi (Baghdad in My Shadow), Navid Negahban (Legion), Liraz Charhi (A Late Quartet) e Menashe Noy (Big Bad Wolves).

La serie ideata da Moshe Zonder, Dana Eden e Maor Kohn, ha alla regia Daniel Syrkin che, con Omri Shenharè si è cimentato nella creazione a due mani del thriller di spionaggio. La sceneggiatura è curata da Zonder insieme a Shenharè.

La trama e la produzione

La trama si sviluppa nell’arco di otto episodi. Verranno proposti al pubblico nell’appuntamento fisso del venerdì con cadenza settimanale.

Tehran 2 racconta la storia di un’agente segreto ingaggiato dal Mossad per condurre una missione al cardiopalma sotto copertura nella capitale dell’Iran. L’evolversi della trama si snoda in un pericoloso ed intricato avvicendarsi di scene: l’operazione di intelligence finirà per mettere a rischio l’incolumità della bella protagonista e delle persone importanti della sua vita.

Kan 11 e Cineflix Rights co-producono la serie con Apple. I produttori esecutivi sono Dana Eden e Shula Spiegel per Donna e Shula Productions. E poi Alon Aranya per Paper Plane Productions, Julien Leroux per Paper Entertainment. Peter Emerson per Cineflix Studios e Moshe Zonder, Omri Shenhar, Daniel Syrkin ed Eldad Koblenz per Kan 11.

Tehran 2 è distribuita a livello internazionale da Cineflix Rights. È una serie targata Apple Original a livello internazionale, disponibile in streaming su Apple TV+.