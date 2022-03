Stasera tutto è possibile diretta 1 marzo: Il Museo è il tema della puntata

Condividi su

Torna l’appuntamento del martedì sera su Rai 2 alle 21.20 con Stasera tutto è possibile condotto da Stefano De Martino. Tra i giochi del comedy show Rumori di mimo, Cookie face e la Stanza inclinata. Quale sarà il tempa della puntata di oggi?

Stasera tutto è possibile – Il tema della puntata

La nuova puntata di Stasera tutto è possibile avrà come ospiti Elettra Lamborghini, Emanuele Filiberto, Saverio Raimondo, Valeria Graci, Ema Stokholma e l’imitatore Claudio Lauretta. Inoltre, al fianco di Stefano De Martino ci saranno Francesco Paolantoni, Biagio Izzo e Vincenzo De Lucia. Il tema della puntata di martedì 1 marzo è il Museo.

“A proposito di arte, per i greci era la sesta arte” afferma De Martino, è il momento a della Freeze Dance, a cui partecipano tutti gli ospiti della puntata. Lo scopo del gioco è quello di rimanere immobili nel momento in cui si ferma la musica, assumendo una determinata posizione a seconda del tema annunciato da Stefano. Non mancano le gag tra gli ospiti, in particolar modo tra Francesco Paolantoni e Biagio Izzo.

Entra in studio Vincenzo De Lucia, che in questa puntata di martedì 1 marzo, interpreta Sandra Milo.

Stasera tutto è possibile – La Stanza inclinata e Chiuditi Sesamo

E’ arrivato il momento a Stasera tutto è possibile della temutissima Stanza inclinata, dal titolo “L’artista depresso”. Partecipano Biagio Izzo, Paolantoni, Saverio Raimondo, Elettra Lamborghini, Claudio Lauretta nel ruolo di Vittorio Sgarbi, ed Emanuele Filiberto. I protagonisti all’interno della stanza hanno in comune un continuo senso di angoscia, ciò nonostante, tra cadute e scivoloni, riescono a creare simpatici sketch.

Il prossimo gioco è Chiuditi Sesamo, e a giocare sono Elettra ed Emanuele Filiberto. Lo scopo del gioco è quello di prendere un oggetto per volta, passando sotto una saracinesca che pian piano si chiude.

Segui il labiale – Elastic Speed

Segui il labiale è un grande classico di Stasera tutto è possibile. A giocare Emanuele Filiberto ed Ema Stokholma. Il gioco consiste a far capire la frase pronunciata attraverso il labiale. La frase che Ema deve riuscire a far indovinare ad Emanuele Filiberto è “Nella reggia di Caserta c’erano i Borboni”. I prossimi a giocare sono Claudio Lauretta e Elettra Lamborghini. La frase è “Picasso era un asso del pennello”.

All’Elastic Speed giocano Valeria Graci e Saverio Raimondo. I giocatori, schiena contro schiena, dovranno prenotarsi premendo un pulsante distante da loro, alla domanda posta da Stefano. Entrambi sono legati l’un l’altro da un elastico che rende un po’ difficile il gioco. A vincere è Valeria.

Serenata Step

Entra un trono per Serenata Step, ma arriva Vincenzo De Lucia, questa volta imitando Maria De Filippi. Lo scopo del gioco è quello di improvvisare un dialogo cambiando il testo di canzoni famose. Giocano Emanuele Filiberto, Ema Stokholma, Francesco Paolantoni e Saverio Raimondo.