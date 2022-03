Matrimonio a prima vista Italia 8 diretta 2 marzo: scontro tra Antonio e Giorgia

Condividi su

Mercoledì 2 marzo è andato in onda su Real Time un nuovo appuntamento di Matrimonio a prima vista Italia 8.

Antonio e Giorgia, Mattia e Cristina, Gianluca e Giorgia nella scorsa puntata sono partiti per il viaggio di nozze dopo il loro matrimonio.

Le coppie si stanno conoscendo e nascono già le prime liti. Solo una tra le tre è riuscita a trovare, almeno per ora, sintonia.

Matrimonio a prima vista Italia 8, diretta 2 marzo

La diretta del 2 marzo di Matrimonio a prima vista Italia inizia con il riassunto della puntata precedente, nella quale le coppie sono partite in luna di miele.

Antonio e Giorgia sono sulle Dolomiti e si divertono a giocare con la neve. Durante il pranzo però cominciano i primi attriti a causa dei loro aspetti caratteriali. In particolare Giorgia non sopporta l’esuberanza del marito. A cena però il clima sembra essere più sereno. I due infatti si scambiano anche il loro primo bacio.

Gianluca invece dopo una passeggiata a cavallo con Giorgia, continua a stuzzicarla. Riescono però a trascorrere una serata tranquilla, senza litigi. L’indomani lui le porta anche la colazione al letto. Anche Gianluca cerca un contatto maggiormente fisico con la moglie.

Mattia e Cristina che sono ad Amalfi si stanno conoscendo gradualmente ma con naturalezza. Lei che inizialmente non voleva sposarlo, è ora felice di avere come marito Mattia. Stanno scoprendo di avere tante cose in comune, entrambi si cercano e sembrano essere molto in sintonia. Mattia rimane un po’ deluso quando lei comunica che si assenterà per una settimana per una vacanza già programmata con un’amica.

Matrimonio a prima vista, ultimi giorni della luna di miele

Le tre coppie anche se sono in luna di miele, pensano già al loro rientro. Ora infatti che sono sposati devono trovare un appartamento per iniziare una convivenza.

Giorgia rivela ad Antonio che è molto spaventata in quanto ammette di non provare attrazione fisica per Antonio. Lui spera che in futuro possa cambiare idea. Crede che anche la location scelta per loro non abbia contribuito a far scoppiare la scintilla.

Gianluca e Giorgia invece preferiscono dedicarsi alla loro ultima cena del viaggio di nozze. Lui sta cercando di addolcirla e pare la moglie sta provando a lasciarsi andare. Anche tra loro scatta il bacio.

Le tre coppie si preparano al rientro. Antonio e Giorgia litigano sulla fede nunziale perché lei ha deciso di indossarla alla mano destra. Antonio l’ha interpretata come una mancanza di rispetto in quanto sembra che lei si vergogni del fatto di essersi sposata. La lite finisce però con un bacio.