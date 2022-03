Domenica In 6 marzo: tra gli ospiti di Mara Venier, Monica Maggioni e Red Canzian

Condividi su

Domenica In torna con la puntata del 6 marzo, dalle ore 14.00 alle 17.00 su Rai 1. Il talk show va in onda dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma. Tanti saranno gli ospiti di Mara Venier, tra cui la giornalista e direttrice del Tg1 Monica Maggioni.

Domenica In 6 marzo – Monica Maggioni e gli approfondimenti sulla guerra in Ucraina

Il nuovo appuntamento con Domenica In si apre con lo spazio dedicato alla guerra in Ucraina. Tra gli ospiti presenti in studio, per ulteriori approfondimenti e informazioni sugli sviluppi del conflitto in atto, ci sarà il giornalista e conduttore di Vita in Diretta Alberto Matano. Presenti in collegamento invece la direttrice del Tg1 Monica Maggioni, e la corrispondente Rai da Parigi Giovanna Botteri.

Red Canzian presenta “Casanova Opera Pop”

Tra gli ospiti di Domenica In del 6 marzo, ci sarà anche il sassofonista Enzo Avitabile, che farà una dedica a tutte le mamme e i bambini in fuga dall’Ucraina, cantando “Tutt’eguale song’e criature”. Il talk show continua con il cantante e compositore Red Canzian tra gli ospiti di Mara Venier. Attualmente impegnato in un tour teatrale, l’ex dei Pooh presenterà il musical “Casanova Opera Pop” del quale è ideatore e produttore.

Lo spettacolo racconta le avventure di Giacomo Casanova, in una veste nuova, con Venezia che fa da sfondo alla narrazione. Tra gli ospiti infatti ci sarà in collegamento il sindaco della città di Venezia, Luigi Brugnaro, e due protagonisti del musical tra cui Gian Marco Schiaretti, che interpreta Casanova, e Angelica Cinquantini, che si cala, invece, nel ruolo di Francesca Erizzo.

Domenica In 6 marzo: gli altri ospiti della puntata

Ospiti in studio nella nuova puntata di Domenica In del 6 marzo, saranno Marco Giallini e Gianpaolo Morelli. Gli attori presenteranno il film “C’era una volta il crimine” in uscita il 10 marzo. Il film, diretto da Massimiliano Bruno, racconta le vicende di una banda di criminali improvvisata, ed è il terzo capitolo della saga iniziata con “Non ci resta che il crimine”.

Tra gli ospiti anche l’attrice Serena Autieri, che tornerà presto in teatro. Dal 10 marzo infatti sarà al Sistina, e presenterà nella nuova puntata di Domenica In del 6 marzo, la commedia musicale “Rugantino”.

Non mancherà lo spazio dedicato alla musica, con Tommaso Paradiso che canterà un medley dei suoi più grandi successi, e presenterà il suo nuovo singolo “Tutte le notti”.

Infine, tra gli ospiti di Mara Venier, ci sarà Gemma Calabresi Milite, vedova del Commissario Luigi Calabresi, che presenterà il libro “La crepa e la luce”, dove racconta gli anni trascorsi accanto al marito ucciso a Milano il 17 maggio 1971.