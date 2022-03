C’è posta per te diretta 5 marzo: ospiti Cannavacciuolo, Chiellini e Bonucci

Condividi su

Torna Maria De Filippi con una nuova puntata di C’è posta per te, in onda su Canale 5 alle 21.30. Tra gli ospiti della puntata del 5 marzo lo chef Antonino Cannavacciuolo, e i giocatori della Juventus e della Nazionale di calcio italiana Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci.

C’è posta per te – Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci

La puntata di C’è posta per te inizia con un video di presentazione dei primi ospiti della serata. Si tratta dei Campioni d’Europa 2021 Giorgio Chiellini e di Leonardo Bonucci. Entrano in studio Mariella e Carla. Mariella è la mamma di Stefano, e Carla è la mamma di Francesca. Entrambe hanno deciso di mandare l’invito a Stefano, per ringraziarlo di esserci sempre stato nella vita di Francesca, soprattutto nel periodo della sua malattia. Stefano è un tifoso sfegatato della Juventus, e Chiellini e Bonucci sono i suoi idoli.

Maria inizia a leggere così la lettera di Carla: “Stasera sono qui accanto alla tua mamma per ringraziarti di averla fatta ridere, anche quando avevi bisogno di piangere. Sei un ragazzo d’oro che amo come un figlio. Grazie Stefano, perché Francesca nella sua guerra non poteva trovare alleato migliore”. Scendono le scale Chiellini e Bonucci. “Non mi potevate fare più felice – afferma Stefano – la coppia centrale più forte del mondo”. Si apre la busta e Stefano può abbracciare Carla e sua mamma Marinella.