Il Cantante Mascherato diretta 11 marzo: lo spareggio tra Drago e Pastore Maremmano

Condividi su

Venerdì 11 marzo, alle 21.25 su Rai 1, va in onda la quarta puntata de Il Cantante Mascherato. Lo show è condotto da Milly Carlucci.

La scorsa settimana Pinguino ha deciso volontariamente di ritirarsi salvando dall’eliminazione di Drago. Sotto la maschera si nascondeva Edoardo Vianello. Pinguino però torna in gara e sarà animata da uno altro Vip.

La conduttrice introduce inoltre la Maschera D’Oro. A Caterina Balivo, che aveva indovinato le identità di Aquila e Pinguini, è affidato un compito. Ha una sola occasione per indovinare il personaggio che si nasconde tra le due maschere in spareggio. Se indovina verrà smascherata senza affrontare la sfida. In caso contrario passa direttamente alla prossima puntata.

In giuria ritroviamo Caterina Balivo, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti. Assente Arisa che viene sostituita da Iva Zanicchi.

Il Cantante Mascherato, diretta 11 marzo, spareggio tra Drago e Pastore Maremmano

Nella diretta di venerdì 11 marzo Milly Carlucci annuncia che Arisa è assente in quanto si trova a Pechino per la chiusura delle Olimpiadi invernali. La sua canzone sarà la colonna sonora delle Olimpiadi Milano Cortina 2026. Al suo posto troviamo nuovamente Iva Zanicchi.

La conduttrice dà poi subito il via allo spareggio tra Drago e Pastore Maremmano. Inizia Drago che ha preparato un medley con i brani più celebri del musical Grease.

Secondo Flavio Insinna potrebbe essere Kaspar Capparoni mentre Caterina Balivo torna sulla sua prima ipotesi, ovvero Gilles Rocca. Iva Zanicchi conferma l’ipotesi più accreditata, Simone Di Pasquale. Della stesso opinione Francesco Facchinetti.

E’ il turno di Pastore Maremmano che ha scelto di interpretare Regina di Cuori, dei Litfiba e Storie di tutti i giorni di Riccardo Fogli. Tutti i giudici sono ancora convinti che sia proprio Riccardo Fogli.

Lo spareggio è vinto da Drago. Pastore Maremmano viene di conseguenza eliminato ed è obbligato a mostrare il proprio volto. Si tratta di Riccardo Fogli.

Il Cantante Mascherato, Medusa vs Pesce Rosso

Dopo lo spareggio le maschere si sfidano nei duetti. Iniziano Medusa e Pesce Rosso. Medusa canta con Donatella Rettore il brano sanremese Chimica.

Caterina Balivo, Flavio Insinna sono certi che sia Bianca Guaccero. Iva Zanicchi invece sceglie Ornella Vanoni. Francesco Facchinetti opta per Laura Chiatti.

Pesce Rosso invece duetta con Donatella Rettore in Kobra.