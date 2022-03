Verissimo, Jessica Selassié: ‘Pensavo vincesse Lulù, mi piacerebbe condurre un talk show’

Condividi su

Domenica 20 marzo, dalle ore 16:30 su Canale 5, Silvia Toffanin conduce una nuova puntata di Verissimo. La quasi totalità dello show sarà dedicata ai protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, conclusasi lo scorso lunedì 14 marzo. A vincere il programma è stata Jessica Selassié, che sarà tra gli ospiti del programma.

Verissimo Jessica Selassié: ‘Ho preso una bella cotta per Barù’

Durante l’intervista a Verissimo Jessica Selassié ha ammesso di non aspettarsi di vincere il reality, dicendosi “ancora incredula”. La principessa, infatti, ha sottolineato come, alla vigilia della finale, fosse convinta che a vincere sarebbe stata sua sorella Lulù: “Pensavo fosse la più forte, aveva voglia di riscattarsi”.

Jessica Selassié, a Verissimo, ha poi parlato del suo rapporto con Barù, non negando di essersi presa per lui “una bella cotta”. La vincitrice del Grande Fratello Vip, in particolare, ha voluto sottolineare l’importanza che il coinquilino ha avuto nel suo percorso nella Casa: “Per me è stato un grande compagno di viaggio. Mi ha aiutato a rinascere: se non fosse stato per lui molti lati di me sarebbero rimasti nascosti. Gli voglio bene e mi piace”.

La vincitrice del reality, dunque, non ha assolutamente chiuso la porta a una possibile futura relazione con Barù. Jessica Selassié, durante l’ospitata a Verissimo, ha infatti sottolineato come tra loro, nel programma, ci siano stati solo dei “bacetti innocui”, per poi ammettere di attendersi, ora , ben altro: “Adesso aspetto il vero bacio appassionato. Dobbiamo conoscerci fuori”.

La vincitrice del reality parla del padre: ‘Lo ammiro, gli voglio un bene infinito’

Jessica Selassié, nella sua intervista a Verissimo, ha poi commentato le vicende giudiziarie in cui è coinvolto suo padre, Aklile Berhan Makonnen Hailé Selassié. Quest’ultimo, al momento, si trova in carcere con l’accusa di truffa. La vincitrice del programma ha sottolineato come sia in attesa che “la giustizia faccia il suo corso”, concentrandosi poi sul lato umano di questa vicenda.

La principessa, infatti, ha ammesso che, a inizio programma, ha dovuto fare i conti con i sensi di colpa: “Inizialmente mi sono sentita in colpa per aver accettato di partecipare al programma sapendo che papà stava attraversando un dramma. Per me è il migliore del mondo, io lo ammiro e gli voglio un bene infinito”.

E sulla possibilità che il titolo nobiliare di principessa possa non essere vero, Jessica Selassié si è mostrata assolutamente convinta: “Ciò che conta è la persona, non il nome”.

Jessica Selassié e il suo futuro in televisione

Infine, nel corso dell’intervista a Verissimo, Jessica Selassié non ha nascosto le sue ambizioni lavorative: “Mi piacerebbe essere una conduttrice di un talk show. Spero che dopo questa esperienza si possano aprire altre porte”.