Italia ‘s got talent 16 marzo 2022. Alle ore 21.30 su Tv8 andrà in onda una nuova puntata di Italia’s got talent. Ultima fase di audizioni: i giudici cercano talenti, i concorrenti tentano di mostrarsi unici, abili, speciali. Mara Maionchi, Frank Matano, Elio e Federica Pellegrini hanno un arduo compito, ma sono pronti a svolgerlo.

Italia’s got talent 16 marzo 2022, diretta, ultima puntata di Audition

Inizia il programma. I primi ad esibirsi sono i Temple London, padre e figlio appassionati di Kung Fu from Uk. “Dovrebbero fare un film su di te e non ti serve nemmeno lo stuntman” – dice Frank al bimbo. “Il bambino è davvero eccezionale, siete molto forti” – commenta Mara. “E’ stato un momento bellissimo, mi è sembrato di essere catapultata in una puntata di Goku” – chiosa Federica. Quattro sì.

Anche il secondo concorrente è molto piccolo, si chiama Andrea, ha 8 anni ed è un vero esperto di dinosauri. Il bimbo consegna il suo libro ad Elio e gli chiede di interrogarlo. Andrea sa riconoscere ogni dinosauro in base al nome, sa dirne l’era, l’alimentazione e le caratteristiche. Il piccolo talento è talmente bravo da suscitare la standing ovation di Frank. “Sei stato bravissimo, mai avremmo potuto immaginare che un bambino della tua età ci avrebbe dato una lezione del genere” – dice Mara. “Secondo me devi diventare un nuovo tipo di paleontologo, il paleontologo attore” – commenta Elio. Quattro sì. Mentre abbandona il palco Andrea urla “Sei il mio giudice preferito Frank”, destando la gelosia di Elio che controbatte: “E io?”. “Tu sei il mio musicista preferito” – risponde prontamente il piccolo. “E’ stata la mia performance preferita quest’anno” – chiosa Frank.

Manuela è cresciuta in mezzo agli animali e stasera porta con sé sul palco due caprette. Le sue “ragazze” compiono salti, esercizi di equilibrio, e le fanno scherzi. “E’ stato un numero molto articolato e complesso. Ti vogliono molto bene” – commenta Federica. “Le capre sono i miei animali preferiti in assoluto perchè sono indipendenti e mangiano qualsiasi cosa. Mi hai intrattenuto molto piacevolmente” – svela Frank. Quattro sì.

I Wasama sono una band di robot giganti. Suonano e danzano creando un effetto distopico davvero divertente. Quattro sì per loro.

Italia’s got talent 16 marzo 2022, un violino molto speciale

Alessandra Romano accompagnata da Nadio Marenco alla fisarmonica ci narra la storia del Violino della Shoah. Lo strumento apparteneva ad Eva Maria Levi, nel 1937 le era stato regalato per il suo sedicesimo compleanno. La ragazza è stata deportata ad Auschwitz con tutta la sua famiglia e purtroppo ha perso la vita. Il suo violino all’interno riporta ancora un disegno, un’incisione con i numeri di matricola e la frase “la musica ci rende liberi”. Standing ovation e quattro sì. “Siete degli esecutori superlativi” – commenta Elio, che avrebbe voluto dar loro il golden buzzer, ma purtroppo non lo ha più. “E’ una delle esibizioni più emozionanti di quest’anno” – osserva Frank. Mara e Federica sono molto commosse da questa storia.

Dario è un ragazzo appassionato di moda ed insieme alla sua crew, le Mash up, danza cambiando continuamente costumi. “Una bella esibizione, simpatica e piena di energia” – commenta Elio. “Un balletto pieno di idee, non l’avevo mai visto, molto carino. Bravi tutti” – osserva Mara. Quattro sì.

Samuele simula gli annunci delle stazioni ferroviarie, ma li rende simpatici ed ironici. “Hai una bellissima voce, così profonda non l’avevo mai sentita” – rivela Federica. “Bello, mi hai fatto ridere” – dice Elio. Frank gli chiede un annuncio personalizzato. Quattro sì.

Alessandro è affetto dalla SMA e canta per sognare. Stasera propone un mashup di Ligabue e Maneskin. Quattro sì.

Nicholas e Federica sono una coppia nella vita e nell’arte. Si esibiscono compiendo acrobazie a mezz’aria sostenuti solo da un’altalena. La performance è ad alto rischio. “Osservandovi me la sono fatta addosso” – commenta Elio. “Come hai fatto a non cadere” – chiede Frank sbalordito. Quattro sì.

Il Duo Vitalix compie un numero altrettanto pericoloso. I due talenti rumeni spaccano assi e piegano sbarre metalliche a mani nude. “Starei attento a dire qualcosa che non va bene a questa coppia. Ho apprezzato molto” – dice Elio. Due sì e due no.

Giorgia è un’analista di social che vuole dare qualche consiglio alle ragazze lasciate. Lo sketch è divertente e molto ironico. Standing ovation del pubblico. “La tua storia è divertentissima e molto vicina alla verità” – commenta Mara. “Voglio essere franco, pensavo non mi avresti fatto ridere. Invece mi hai fatto ridere. Sei molto brava e anche vagamente pazza, il che è utile” – osserva Elio.