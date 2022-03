Una semplice domanda: lo show di Alessandro Cattelan su Netflix. Ospiti e anticipazioni

Condividi su

Venerdì 18 marzo Netflix propone il nuovo show di Alessandro Cattelan dal titolo Una semplice domanda. Si tratta dell’esordio dell’ex conduttore di X Factor, e prossimo co-conduttore dell’Eurovision Song Contest, sulla piattaforma on demand.

Una semplice domanda Netflix – anticipazioni

Cattelan prima di impegnarsi in questa nuova esperienza ci tiene a sottolineare che il nuovo show è fatto di intrattenimento e non solo. Ma in una maniera completamente differente da quello che i telespettatori conoscono e che si trova sul piccolo schermo.

In effetti Una semplice domanda ha come sottotitolo Alla ricerca della felicità. Cattelan, insieme a Francesco Mandelli, ha organizzato un viaggio che intraprende insieme ad altri ospiti. Tra questi ricordiamo Geppi Cucciari, Paolo Sorrentino, Gianluca Vialli, Roberto Baggio ed Elio delle storie tese.

Il perché siamo stati scelti proprio questi personaggi lo ha spiegato lo stesso Cattelan. Per lui infatti ognuno di loro ha trovato una maniera molto personale ed unica di vivere all’interno del mondo nel quale si trova.

Per quanto riguarda la genesi del titolo, Una semplice domanda, è la seguente. Lo stesso Cattelan la svela ai futuri telespettatori dello show. “Un paio di anni fa ero con mia figlia d’estate e guardavamo le stelle nella speranza di vederne cadere qualcuna ed esprimere così un desiderio. Mia figlia mi ha chiesto quale era il mio desiderio più grande ed io le ho risposto che avrei voluto soltanto la sua felicità. Quando mi ha domandato come si fa ad essere felici, io ho trovato solo delle risposte semplici e banali. Come ad esempio: cerca la tua strada, fai sempre del bene e sii impegnata nella maniera migliore in tutto ciò che farai nella vita”.

Format

È stato questo dunque lo spunto che ha dato a Cattelan l’idea del programma che ha preso vita e forma su Netflix.

Il programma, oltre che in arrivo il 18 marzo su Netflix, è disponibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick.

In effetti il programma si potrebbe definire anche un docu-show e tutti i personaggi che intervengono hanno un ruolo ben specifico ed interagiranno con Alessandro Cattelan, il padrone di casa.

Il programma si compone in tutto di sei episodi nel corso dei quali Alessandro Cattelan, che è anche autore dello show, cercherà di far capire ai telespettatori come si fa per essere felici. La produzione è della Fremantle.

Un’ultima curiosità: i sei personaggi parleranno in particolare di qualcosa di caratteristico. Roberto Baggio della sua Panda, Gianluca Vialli dei campi da golf. Paolo Sorrentino parlerà della regia, mentre Alessandro Cattelan e Francesco Mandelli saranno in un supermercato chiuso. Infine Geppi Cucciari avrà una tenda in cui posizionarsi ed Elio sarà il coach per un’improbabile X Factor Ungheria.