Pechino Express 2022 diretta 17 marzo: le tappe della seconda puntata

Condividi su

Giovedì 17 marzo su Sky Uno, a partire dalle 21.25, è andata in onda la seconda puntata Pechino Express 2022- La rotta dei Sultani.

La scorsa settimana hanno vinto I Pazzeschi mentre sono state eliminate le Tik Toker, ovvero Anna Ciati e Giulia Paglianiti. Nel secondo appuntamento le coppie proseguono il loro viaggio alla scoperta della Turchia, in particolare la zona sud- occidentale.

Sono ancora in gara 9 coppie:

I Fidanzatini: Rita Rusic e Cristiano Di Luzio

Rita Rusic e Cristiano Di Luzio Mamma e Figlia: Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni

Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni Gli Sciacalli: Fru e Aurora Leone

Fru e Aurora Leone Padre e Figlio: Ciro e Giovambattista Ferrara

Ciro e Giovambattista Ferrara I Pazzeschi: Victoria Cabello e Paride Vitale

Victoria Cabello e Paride Vitale Italia-Brasile: Nikita Pelizon e Helena Prestes

Nikita Pelizon e Helena Prestes Gli Atletici: Alex Schwazer e Bruno Fabbri

Alex Schwazer e Bruno Fabbri Gli Scienziati: Barbascura X e Andrea Boscherini

Barbascura X e Andrea Boscherini Gli Indipendenti: Bugo e Cristian Dondi.

Pechino Express 2022, diretta 17 marzo, seconda puntata

Il viaggio delle coppie protagonista è iniziato a Cappadocia, in Turchia. Costantino Della Gherardesca annuncia alle nove coppie ancora in gara che la seconda tappa di Pechino Express si svolgerà ancora a Turchia. Dovranno affrontare 446 km partendo da Konya, passando per il Lago Egirdir fino ad arrivare a Pamukkale.

I Pazzeschi, che hanno vinto la scorsa settimana, hanno con sé la busta dove è riportato se la tappa è eliminatoria. Prima di partire le coppie devono trascrivere delle parole scritte sugli abiti di alcuni uomini che eseguono una danza. Le coppie devono poi unirle formando un antico proverbio. E’ “Tu non sei una goccia nell’oceano: tu sei l’intero l’oceano in una goccia”.

I Fidanzatini, Mamma e Figlia e Italia-Brasile sono le ultime coppie a partire in quanto faticano a mettere insieme le parole che formano il proverbio. Le altre invece sono già in strada alla ricerca di un passaggio per arrivare ad Egirdirg.

I Pazzeschi, Gli Atletici, Padre e Figlio, Gli Scienziati salgono tutti insieme su autobus per poi diversi ad un certo punto del tragitto. Ora divisi, i concorrenti cercano delle persone che siano disposte a farli salire in macchina.

Nel frattempo Gli Atletici hanno perso il foglio con le indicazioni per raggiungere la tappa intermedia del viaggio. Incontrano di nuovo Gli Scienziati che inizialmente si rifiutano di aiutarli. Successivamente però rivelano loro il nome dell’azienda dove si trova il Libro Rosso.

Italia-Brasile invece hanno scelto di aiutare Gli Sciacalli facendoli salire con loro in auto.

In testa per il momento ci sono I Pazzeschi, seguiti da Mamma e Figlia, I Fidanzatini.