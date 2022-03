C’era una volta l’amore 2022 – tutte le anticipazioni sulla nuova edizione

Condividi su

Da martedì 22 marzo 2022 alle 22:40 torna su Real Time C’era una volta l’amore, programma prodotto da FTM Entertainment per Discovery Italia. Le puntate complessive sono cinque e vanno in onda settimanalmente ogni martedì in seconda serata sul canale 31 del digitale terrestre.

Michela Giraud, nel ruolo di conduttrice e soprattutto ascoltatrice, è pronta ad aiutare coppie in crisi che devono decidere se proseguire il cammino insieme o separarsi. Riusciranno a risolvere i loro conflitti?

C’era una volta l’amore 2022

Le coppie protagoniste decidono di raccontarsi e confrontarsi senza ipocrisie o falsità: ognuna di loro racconterà la propria storia analizzando i problemi che hanno causato la crisi, grande o piccola che sia. Per i due compagni di vita sarà l’occasione per confrontarsi e provare a trovare insieme la soluzione migliore per entrambi.

Oltre alla conduttrice Michela Giraud, ad aiutarli nel percorso ci sarà uno psicoterapeuta, pronto a mostrare alle coppie prospettive e punti di vista diversi.

Alla fine di ogni puntata, la coppia dovrà decidere se rimanere insieme o porre fine alla loro storia d’amore. Chi resterà seduto crederà nella forza della coppia, mentre chi si alzerà proseguirà il suo percorso da solo. Per tutti vale una sola regola: accettare che in amore tutto può succedere.

Produzione

“C’era una volta l’amore 2022” (5×60’) è un programma prodotto da FTM Entertainment per Discovery. La serie è disponibile in anteprima streaming su discovery+ dal 15 marzo. L’hashtag ufficiale è #ceraunavoltalamore.

