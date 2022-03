Stasera in tv martedì 22 marzo 2022 – Tutti i programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv martedì 22 marzo 2022. Su Raidue, il comedy show Stasera tutto è possibile con Stefano De Martino. Su Canale 5, il film commedia Quasi amici con Francois Cluzet.

Stasera in tv martedì 22 marzo 2022, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, la seconda puntata della fiction Studio Battaglia, con Lunetta Savino, Barbora Bobulova, Miriam Dalmazio, Marina Occhionero. Anna (Barbora Bobulova) e Massimo lavorano sul caso di una donna che vuole procedere all’impianto degli embrioni congelati dall’ex marito. Le sorelle Battaglia vengono a sapere che il padre Giorgio non avrebbe mai voluto abbandonarle. Viola inizia ad avere dei dubbi riguardo alle sue nozze.

Su Raidue, alle 21.20, il comedy show Stasera tutto è possibile. Non si vince niente, l’importante è divertirsi e divertire il pubblico partecipando con entusiasmo: è questo l’obiettivo delle celebrità che si mettono in gioco nello show condotto da Stefano De Martino all’Auditorium Rai di Napoli, studio televisivo che è diventato il tempio della comicità “Made in Sud”.

Su Raitre, alle 21.20, l’attualità con #Cartabianca. Il dramma in Ucraina con tutte le sue sfaccettature tiene banco anche in questa puntata dell’approfondimento ideato e condotto da Bianca Berlinguer. In particolare, con l’aiuto di servizi esclusivi e del parere degli ospiti, si cerca di capire come fronteggiare la gravissima questione degli sfollati.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Real Time

Su Rete 4, l’attualità Fuori dal coro. Il dramma ucraino porta con sé sdegno e paura, ma anche preoccupazioni economiche. Ai telespettatori, intimoriti dal pesante rincaro delle bollette e dalla prospettiva di una futura carenza di energia, si rivolge come di consueto Mario Giordano, sollecitando dalle istituzioni un intervento rapido e incisivo.

Su Italia 1, alle 21.20, il reality La Pupa e il Secchione Show. Tra i Secchioni di questa edizione, la prima condotta da Barbara d’Urso, ci sono personaggi televisivi che sono diventati famosi grazie alla loro cultura, come Nicolò Scalfi, il 23enne bresciano che ha vinto 88 puntate del quiz “Caduta libera” vincendo 812.000 euro in gettoni d’oro.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Di Martedì. Tra gli autori del programma di Giovanni Floris c’è Raffaella Malaguti, specializzata in temi di cultura ed economia. Ha collaborato a diverse testate italiane ed è stata corrispondente per le agenzie di stampa Reuters e Bloomberg.

Su Tv8, alle 21.30, il talent Italia’s Got Talent. In attesa della finale di domani (in diretta anche su questa rete), va in onda la penultima puntata, condotta come sempre da Lodovica Comello. In giuria danno spettacolo Mara Maionchi, Federica Pellegrini, Frank Matano ed Elio.

Su Real Time, alle 21.25, il reality Primo appuntamento. Nuovo appuntamento con il programma condotto da Flavio Montrucchio che accoglie nuovi single in cerca dell’anima gemella. Durante l’appuntamento al buio al ristorante le coppie avranno la possibilità di conoscersi. Vorranno rivedersi?

I film di questa sera martedì 22 marzo 2022

Su Rai 4, alle 21.20, il film thriller del 2004, di Tony Scott, Man on fire – Il fuoco della vendetta, con Denzel Washington. Un ex agente della Cia, ingaggiato per proteggere la figlia di una coppia di ricchi messicani, non può evitare che venga rapita. La sua vendetta sarà implacabile.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2002, di Sam Mendes, Era mio padre, con Tom Hanks, Paul Newman. Quando il figlio del suo boss gli uccide la moglie e il figlio più piccolo, il killer Mike Sullivan inizia con il figlio superstite un viaggio verso la vendetta e la libertà.

Su Canale 5, alle 21.20, il film commedia del 2011, di Olivier Nakache ed Eric Toledano, Quasi amici, con Omar Sy, Francois Cluzet, Audrey Fleurot. Dopo un incidente che lo ha reso paraplegico, l’aristocratico Philippe (Francois Cluzet) assume come badante Driss (Omar Sy), un ragazzo di periferia da poco uscito dal carcere. I due sembrano destinati a non comprendersi, ma a poco a poco tra loro s’instaura un solido rapporto di stima.

Su Nove, alle 21.20, il film d’avventura del 2013, di Brett Ratner, Hercules: il guerriero, con Dwayne Johnson. Il semidio Hercules vuole porre fine a una sanguinosa guerra e tornare a regnare sulla Tracia. Ma per realizzare il suo sogno dovrà affrontare mille pericoli e furfanti di ogni sorta.

20 Mediaset – Iris – La5

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film d’azione del 2011, di Jaume Collet-Serra, Unknown – Senza identità, con Liam Neeson. Berlino: dopo un incidente stradale, il dottor Harris si risveglia dal coma e scopre che la moglie non lo riconosce più e un uomo si è impossessato della sua identità. Che fare?

Su Iris, alle 21.00, il film western del 1975, di Stuart Millar, Torna “El Grinta”, con John Wayne, Anthony Zerbe. Cogburn, sceriffo dai modi sbrigativi, deve ritrovare un carico d’armi rubate. Lo aiutano la figlia di un predicatore, alla quale i criminali hanno ucciso il padre e un giovane indiano.

Su La5, alle 21.20, il film commedia del 2003, di Nancy Meyers, Tutto può succedere, con Diane Keaton. Harry, un maturo dongiovanni, viene colpito da un infarto. Lo assiste Erica, la madre della sua ultima fisamma. All’inizio tra i due saranno scintille, ma dopo sboccerà l’amore.

Stasera in tv martedì 22 marzo 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2021, di Silvio Soldini, 3/19, con Kasia Smutniak. La vita di Camilla, avvocatessa di successo, viene sconvolta dopo un incidente stradale, di cui potrebbe essere responsabile. L’indagine la porterà lontana dai luoghi che è abituata a frequentare.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 2008, di Eric Brevig, Viaggio al centro della Terra, con Brendan Fraser. Dieci anni dopo la misteriosa scomparsa del fratello Max, uno scienziato entra in possesso dei suoi appunti e si convince di doverlo cercare in Islanda. Lì vivrà un’incredibile avventura.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2013, di Antoine Fuqua, Attacco al potere, con Gerard Butler, Aaron Eckhart. Un gruppo di estremisti attacca la Casa Bianca, prendendo in ostaggio il presidente e il suo staff. L’ex agente dei servizi segreti Mike Banning è l’unico che può salvare la Nazione.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 2009, di Richard Kelly, The Box, con James Marsden, Cameron Diaz. Una giovane coppia riceve una scatola di legno con un pulsante rosso. Se decideranno di premerlo, otterranno un milione di dollari ma uno sconosciuto verrà ucciso.