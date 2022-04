The Band Rai 1, tutor e giuria del nuovo programma di Carlo Conti

Condividi su

A partire da venerdì 22 aprile, in prima serata su Rai 1, andrà in onda The Band, un nuovo programma dedicato alla musica e alle canzoni. Alla conduzione ci sarà Carlo Conti, in questa stagione già traghettatore (con molto successo) di Tale e Quale Show.

The Band Rai 1, si eleggerà la band dell’anno

Il programma, come detto, partirà dal venerdì successivo a quello della Settimana Santa. The Band è una novità assoluta per Rai 1 e, in generale, per la televisione italiana. A produrlo sarà la Palomar.

Salvo modifiche dell’ultimo minuto, i protagonisti dello show saranno otto gruppi musicali, composti da persone comuni. Nessun cantante vip, dunque, in gara. Le band concorrenti si sfideranno, in ogni puntata, su delle cover. Con il passare delle settimane, il pubblico (come in un vero e proprio reality) avrà la possibilità di conoscere meglio i protagonisti. Non sono previste eliminazioni.

Le puntate, in totale, dovrebbero essere quattro. La finale di The Band, in onda su Rai 1, è infatti prevista per venerdì 13 maggio, quando verrà decretata la band dell’anno.

Il cast di tutor

Le band, che come detto saranno amatoriali, non saranno però lasciate da sole durante il percorso nel programma. In The Band, infatti, saranno presenti otto tutor che, di settimana in settimana, guideranno i concorrenti nella preparazione delle cover. Inoltre, i tutor avranno il delicato compito di dispensare alle band in gara consigli e trucchi del mestiere.

I tutor di The Band su Rai 1 saranno otto, esattamente come i gruppi musicali in gara. Il primo è Federico Zampiglione, frontman del celebre gruppo italiano Tiromancino (Due Destini e Noi casomai, giusto per citare due dei loro successi). Interpreta il ruolo di tutor, poi, anche Marco Masini, che in passato ha già ricoperto un ruolo da coach nel programma di Amadeus Ora o mai più. Saranno del programma, poi, anche Giusy Ferreri (reduce del grande successo sanremese di Miele) e Irene Grandi.

Presenti, inoltre, Dolcenera, Francesco Sarcina, Enrico Nigiotti e Rocco Tanica.

The Band Rai 1, i giudici

Infine, gli ultimi due tutor del programma saranno Enrico Nigiotti (la cui notorietà è arrivata grazie ad Amici di Maria De Filippi) e Rocco Tanica (ex tastierista di Elio e le storie tese).

Infine, a The Band su Rai 1 avranno un ruolo decisivo i giudici, chiamati in ogni puntata a giudicare le esibizioni dei gruppi in gara. La giuria è composta da tre nomi provenienti dal mondo della musica e del cinema, che sono Carlo Verdone, Gianna Nannini e Asia Argento. Quest’ultima, in particolare, tornerà a coprire il ruolo di giudice dopo la sua partecipazione (travagliata) al tavolo dei giudici di X Factor 2018.