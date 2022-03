Soliti Ignoti Speciale 26 marzo: giocano Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico

Condividi su

Sabato 26 marzo è andato in onda su Rai 1 in prima serata Soliti Ignoti Speciale, con la conduzione di Amadeus.

I concorrenti della puntata sono Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico che stanno per tornare in tv con la nuova stagione di Don Matteo. Ospiti della puntata Antonio Giuliani e Massimo Bagnato. I protagonisti devolveranno la vincita in beneficienza.

Sette giorni fa Amanda Lear non è riuscita a conquistare il montepremi.

Soliti Ignoti Speciale 26 marzo, Giannetta e Lastrico

Nella partita del 26 marzo di Soliti Ignoti Speciale giocano Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico.

I concorrenti devono abbinare i seguenti mestieri: vende cinture di sicurezza, ha un’agenzia di pubblicità, ventriloquo estremo, produce mangimi, colleziona vecchi telefonini, starter in gara di atletica, fa gli Zaleti, trasforma il pane invenduto in birra.

L’Ignoto numero 1 è Chiara, ha 31 anni e viene da Vicenza. Il valore del passaporto è 3.000 euro. Secondo i concorrenti fa gli Zaleti. Risposta esatta. Sono biscotti a base di farina di mais, uvetta e pinoli.

L‘Ignoto numero 2 si chiama Fabio, ha 48 anni e viene dalla provincia di Pavia. Giannetta e Lastrico decidono di chiedere l’indizio. La madre da piccola gli diceva che da grande doveva fare l’avvocato perché prendeva sempre le difese degli amichetti. Nel suo lavoro rientra il cibo. Da piccolo è finito in un pozzo.

Il passaporto di Fabio vale 33.000 euro. Per i concorrenti l’ignoto trasforma il pane invenduto in birra. Abbinamento errato.

L‘Ignoto numero 3 è Manuela, ha 51 anni ed abita a Pescara. I protagonisti chiedono la fotona. Appare un’immagine di Manuela da bambina a bordo di una macchinina. L’ignoto aggiunge che nel suo campo si parla molto di velocità.

Il valore del passaporto è 100.000 euro con previsto. Manuela potrebbe essere una starter in gare di atletica. E’ proprio lei a svolgere questo mestiere. Il montepremi di Giannetta e Lastrico per il momento sale a 103.000 euro.

E’ il turno dell‘Ignoto numero 4. Si chiama Franco, ha 43 anni e viene da Torino. I concorrenti decidono di ricorrere all’indizio. Una volta un ladro si è chiuso nella sua automobile e non è più riuscito ad uscire. Alla base c’è un’idea. Una volta in un ristorante gli hanno offerto una cena gratis perché l’hanno scambiato per un personaggio famoso.

Il suo passaporto vale 15.000 euro con imprevisto. Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico ipotizzano che trasformi il pane invenduto in birra. Fortunatamente è lui a svolgere questa particolare attività.

Soliti Ignoti Speciale, le altre identità