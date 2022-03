Condividi su

Questa sera, 26 marzo 2022, alle ore 21.20 su Canale 5 andrà in onda la seconda puntata del Serale di Amici 21. La scuola di Maria De Filippi torna in prima serata. I giovani talenti si sfideranno per ottenere il titolo di vincitore, guidati dai professori sempre più agguerriti e determinati.

Amici 21, 26 marzo 2022, diretta seconda puntata

Inizia il programma. La prima squadra che inizia è quella dei prof Zerbi-Celentano, che sfidano la squadra Cuccarini-Todaro.

La prima prova è LDA e Luigi vs Sissi e Alex. LDA e Luigi duettano sulle note di “Per colpa di chi” di Zucchero. Sissi e Alex cantano “Just give me a reason” di Pink. “Mi è piaciuto molto perchè sembrava quasi cantaste l’uno per l’altra, eravate in una bolla” – commenta De Martino entusiasta della performance di Sissi ed Alex. Sono proprio loro a vincere il primo punto.

Zerbi e Celentano lanciano un guanto di sfida: Michele e Leonardo vs Christian e Nunzio. Todaro contesta la Celentano affermando di aver riadattato la coreografia rendendola più adatta ai ballerini della sua squadra.

La Celentano protesta risentita ed afferma che Todaro non ha apportato lievi modifiche, ma ha cambiato stile e passi. “Non lo fai mettere mai alla prova e con questo atteggiamento mi dai ragione” – dichiara la Prof.

I giudici le danno ragione e giudicano superiore la performance di Michele e Leonardo.

La terza prova è Carola vs Aisha. Vince quest’ultima, assegnando la vittoria della manche alla sua squadra.

Sono a rischio eliminazione Calma, Luigi e Leonardo. Il primo a salvarsi è Luigi. Tocca a Calma e Leonardo esibirsi nuovamente per convincere i giudici.

Il primo eliminato è Calma.

Todaro e Cuccarini decidono di sfidare nuovamente Celentano e Zerbi. Todaro lancia un guanto di sfida alla Celentano: Nunzio e Serena vs Leonardo e Carola. Quello tra Nunzio e Leonardo è un confronto tra latinisti. “Hai schierato una comparata, non un guanto. Forse non sai bene il funzionamento del programma” – risponde la Celentano.