Soliti Ignoti Speciale 19 marzo: gioca Amanda Lear

Condividi su

Sabato 19 marzo va in onda su Rai 1 in prima serata Soliti Ignoti Speciale, con la conduzione di Amadeus.

La concorrente è Amanda Lear che dovrà abbinare gli otto ignoti con le relative identità. In palio 250.000 euro che potrebbero raddoppiare grazie al Parente Misterioso. Il montepremi è devoluto in beneficienza come accadeva nella partita Vip di Affari Tuoi Formato Famiglia, sostituita appunto dai Soliti Ignoti.

Non mancano momenti di spettacolo ed intrattenimento. Tra gli ospiti dell’appuntamento speciale Riccardo Rossi nel ruolo di uno degli ignoti.

Soliti Ignoti Speciale 19 marzo, Amanda Lear

Nella diretta del 19 marzo Amadeus accoglie in studio Amanda Lear, che gioca come investigatrice.

Come identità da abbinare ci sono: guida turistica, ha un negozio di abbigliamento, coltiva tuberose, colleziona 45 giri della Lear, fa consegne in bicicletta, modello per artisti, produce pennelli per il make up, prepara pistoccus.

L’ignoto numero 1 è Riccardo Rossi, ha 59 anni e viene da Roma. Il valore della sua identità è 3.000 euro. Per Amanda Lear Riccardo Rossi colleziona i suoi 45 giri. La risposta è esatta.

L’ignoto numero 2 è il 46enne Cristian, che viene dalla provincia di Roma.