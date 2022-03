Lo Show dei Record 27 marzo diretta: ospite Amaurys Perez

Condividi su

La quarta puntata de Lo Show dei Record del 27 marzo con Gerry Scotti, in onda dalle 21.20 su Canale 5, avrà tra gli ospiti il Pallanuotista Amaurys Perez. Dagli Studi 11 di Cologno Monzese a Milano, nuovi concorrenti affronteranno prove e sfide per superare i propri limiti ed entrare nel Guinnes Word Record. A convalidare le prove in studio ci saranno i giudici Lorenzo Feltri e Sofia Greenace.

Lo Show dei Record 27 marzo diretta

La puntata de Lo Show dei Record del 27 marzo inizia con il primo concorrente. Si tratta di Kevin Berguquist, che dovrà rompere più di 28 blocchi di cemento consecutivamente, tenendo in mano un uovo che deve rimanere intero. Può romperlo solo alla fine della prova. Kevin ha totalizzato 82 blocchi rotti, raggiungendo il Guinness Word Record.

Benito Roas Charral e Daniel Degiampietro dovranno invece stappare più di 21 bottiglie con una biciletta in un minuto. E’ Benito Roas Charral a raggiungere il record con un totale di 25 bottiglie stappate.

I prossimi concorrenti della puntata del Lo Show dei Record del 27 marzo, sono tre boscaioli. La prova consiste nel salire due volte su un tronco d’albero riposizionando un’asse in meno di tre minuti. A raggiungere il Guinness Word Record è Martin Komarek con 1 minuto e 57 secondi.

Leah Shutkever – Jonatan Riquelme – I Sabba

La prova che dovrà affrontare Leah Shutkever consiste nel mangiare un burrito in meno di 35,26 secondi. Il tempo stabilito da Leah è di 32,35 secondi. Il prossimo concorrente de Lo Show dei Record si chiama Jonatan Riquelme che dovrà rimanere in equilibrio su tre “rola bola” sopra un’altalena per più di 30 secondi. Il record totalizzato è di 59,75 secondi. La puntata continua con un padre e un figlio, Silvio e Christian Sabba. Entrambi dovranno eseguire più di 117 salti alla corda su un letto di chiodi sopra un’altra persona. Silvio e Christian hanno raggiunto 216 salti raggiungendo il Guiness Word Record.

Lo Show dei Record 27 marzo – gli altri record

Le prossime tre concorrenti de Lo Show dei Record, dovranno salire mediante trazioni esplosive, 4 metri in meno di 10,83 secondi. Nessuna delle tre riesce a raggiungere il record della concorrente olandese che ha effettuato la prova in una delle scorse puntate.

E’ l’ora del collegamento con Umberto Pelizzari dall’Autodromo di Monza. Gianluca e Manuel dovranno cambiare una ruota di un’auto in movimento in equilibrio su due ruote in meno di 1 minuto e 30 secondi. Entrambi riescono a raggiungere il Guinness Word Record.

Lo Show dei Record prosegue con Kelvin De Ruiter e Ervin Toots, che percorreranno 20 metri trasportando un pianoforte in meno di 60 secondi. E’ Kelvin ad aver totalizzato il minor tempo in 15 secondi. James Goss è uno degli ospiti della puntata. E’ titolare di un Guinness Word Record avendo 15 fori sul viso.

E’ Victory Brinker la protagonista del momento musicale, ed è la cantante d’opera più giovane del mondo, un record ottenuto a 7 anni e 314 giorni.

Mr Cherry

Entra in studio Mr Cherry, che nella puntata de Lo Show dei Record del 27 marzo, dovrà rompere con il sedere più di 71 noci in 30 secondi.