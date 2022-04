Condividi su

Questa sera, 9 aprile 2022, alle ore 21.20 su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del Serale di Amici 21. La scuola di Maria De Filippi torna in prima serata. I giovani talenti si sfideranno per ottenere il titolo di vincitore, guidati dai professori sempre più agguerriti e determinati.

Amici 21, 9 aprile 2022, diretta quarta puntata

Inizia la puntata. Maria De Filippi ricorda Piero, suo storico assistente di studio, e poi dà il via allo spettacolo ricordando che lui avrebbe voluto che tutto filasse liscio come sempre.

La prima sfida è Celentano-Zerbi contro Todaro-Cuccarini. Iniziano LDA vs Nunzio. LDA canta “Good times”, mentre Nunzio balla una sensuale coreografia con Francesca. La maestra Celentano si complimenta con Todaro per la scelta di una ballerina brava come Francesca, denigrando dunque indirettamente Nunzio. I giurati sono combattuti, Stash vota LDA, Emanuele Filiberto vota Nunzio. Tocca a De Martino decidere ed il punto viene assegnato ad LDA.

La seconda prova è Sissi vs Carola. Sissi canta “Crazy”, brano che ha vinto un Grammy award. Carola danza con Michele una coreografia a metà tra pop e classico. Vince Carola.

La terza prova è un guanto di sfida Luigi vs Alex. Zerbi chiede ad entrambi di interpretare “Signor Tenente” di Faletti, un brano molto difficile. La performance di Luigi risulta più convincente.

Vince la prima sfida la squadra Celentano-Zerbi, che condanna a rischio eliminazione i tre cantanti della squadra avversaria. Alex, Aisha e Sissi si sfidano un brano dopo l’altro. La prima eliminata di questa sera è Aisha, che scoppia a piangere a singhiozzi tra le braccia di Lorella Cuccarini. “Basta adesso ci ricomponiamo. Hai fatto un percorso meraviglioso. Hai solo 18 anni ed hai già due singoli, hai partecipato ad un brano dei One Republic” – la conforta Lorella, con la voce che le si spezza. Anche Raimondo corre ad abbracciarla.

“Sei una persona con tanta anima. Parli poco, ma le tue parole hanno sempre un senso. Spero che stare qui ti abbia aiutato a capire che non sei sola se non vuoi stare sola. Con te mi sono molto divertita” – le dice Maria.