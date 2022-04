Cucine da incubo, torna Antonino Cannavacciuolo ogni domenica alle 21.25 su Sky Uno

Condividi su

Torna Cucine da incubo, da domenica 3 aprile alle 21.25, con lo Chef 5 Stelle Michelin Antonino Cannavacciuolo. I nuovi episodi andranno in onda per la prima volta su Sky Uno, e in streaming su NOW e Sky Go. Lo Chef, anche in questa nuova edizione, si metterà al servizio dei ristoranti per un completo make over.

Cucine da incubo – il primo episodio

Nel primo episodio di Cucine da incubo, in onda domenica 3 aprile alle 21.25 su Sky Uno, lo Chef Antonino Cannavacciuolo sarà a Lucino, in provincia di Como, a “La Locanda degli Artisti”. La protagonista del primo episodio si chiama Noemi, ha 30 anni e circa otto anni fa ha deciso di aprire un locale – a gestione familiare – tutto suo. Alle spalle ha solo un’esperienza come barista part-time. Ad aiutarla in cucina c’è la mamma Roberta, mentre il padre Aldo, aiuta Noemi nella gestione delle spese e dei fornitori. In sala il compito di gestire la clientela e le ordinazioni spetta alla sua amica Carola. Per quest’ultima si tratta della sua prima esperienza.

Il primo episodio di Cucine da incubo, mostra l’emergere di problemi finanziari, e non solo, a “La Locanda degli Artisti”. La cucina infatti ha dei problemi di organizzazione. Le porzioni sono sempre molto abbondanti, ed il menu varia di giorno in giorno, cercando di accontentare tutte le richieste dei clienti. Il locale non riesce dunque a decollare, nonostante Noemi nel corso di questi anni abbia cercato di inserire alcune novità, aprendo per le colazioni, una sala per le slot machine, e un laboratorio di pasticceria. Una situazione che porta malumori all’interno dello staff, oltre che continui litigi, che vanno a discapito della qualità del locale.

Toccherà dunque a Cucine da incubo riuscire a portare a termine questa “missione impossibile” a “La Locanda degli Artisti”, grazie all’esperienza e alla capacità sia da chef che da imprenditore, di Antonino Cannavacciuolo.

Quando in onda – dove vederlo

Cucine da incubo andrà in onda ogni domenica per sei settimane. Lo Chef Cannavacciuolo sarà al servizio di vari ristoranti di tutta Italia, dal Salento, nella provincia di Lecce, alla provincia di Viterbo. E poi alle porte di Bologna, nella parte settentrionale della Calabria e infine nel cuore di Roma. Cannacacciuolo valuterà ogni situazione e poi. in base ai problemi emersi, darà consigli per una giusta ripartenza, sottoponendo il locale ad un vero make over.

Cucine da incubo è prodotto da Endemol Shine Italy per Sky, e sarà visibile su Sky Uno, in streaming su NOW, e disponibile on demand e sull’applicazione Sky Go.