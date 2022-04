Scene da un Matrimonio: gli sposi di domenica 3 aprile 2022

Condividi su

Domenica 3 aprile alle 14:20, Canale 5 manda in onda il quarto appuntamento con Scene da un Matrimonio condotto da Anna Tatangelo che racconta il matrimonio di Miriana e Vito di Bari, in Puglia.

Scene da un Matrimonio – Miriana e Vito

Miriana e Vito si conoscono di vista da sempre perché vivono nello stesso paesino di Adelfia, vicino Bari, ma hanno avuto l’occasione di incontrarsi veramente solo un anno e mezzo fa quando lui è andato a riparare la caldaia a casa di lei.

Per Vito non è stato facile conquistarla: Miriana, infatti, era sulla difensiva e, già mamma di una bambina di nove anni, da tempo aveva perso fiducia negli uomini. Vito però non si è arreso e con molta tenacia è riuscito a conquistare il suo cuore.

Gli sposi festeggeranno la loro unione insieme ad amici e parenti in una bellissima masseria nei pressi di Noicattaro (Ba).

Produzione

Anna Tatangelo raccoglie con delicatezza i pensieri, le paure e le speranze più intime degli sposi fino ad accompagnarli insieme alle loro famiglie alla cerimonia, religiosa o civile che sia.

Non mancheranno poi il ricevimento, la festa e tutto quello che un vero matrimonio all’italiana prevede, comprese sorprese e colpi di scena che nemmeno gli sposi si aspettano. Un affresco semplice ed emozionante dell’Italia di oggi, raccontata attraverso una delle tradizioni più amate.

“Scene da un Matrimonio” è un format di Gianni Ippoliti prodotto da Pesci Combattenti, la società di produzione di Cristiana Mastropietro, Riccardo Mastropietro e Giulio Testa. La regia del programma è di Aldo Iuliano. Produttore Esecutivo Pesci Combattenti Marianna Capelli. Produttore Esecutivo Mediaset Francesca Gioia.

Canale 5 ne sta trasmettendo la seconda edizione, dopo il gradimento di pubblico della prima.

La trasmissione è stata uno dei primi docureality in Italia avente come protagonisti gli sposi e le rispettive famiglie. Il conduttore storico era Davide Mengacci.