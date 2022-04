Noi: anticipazioni della quinta puntata della serie in onda su Rai 1

Condividi su

Rai 1 manda in onda la quinta puntata della serie tv Noi con gli episodi dai titoli rispettivamente Il tempo è prezioso e Sposi Torino. Si tratta di un prodotto di genere drammatico con atmosfere da commedia e si compone di 12 episodi. La durata è di 50 minuti ciascuno. Vengono proposti dalla Rai in sei serate.



Noi Il tempo è prezioso e Sposi Torino – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Luca Ribuoli. I protagonisti della serie sono Lino Guanciale che interpreta Pietro e Aurora Ruffino nel ruolo di Rebecca. Dario Aita e Claudia Marsicano, invece, sono rispettivamente Claudio e Caterina.

Le riprese di Noi si sono svolte interamente in Italia. Le scene infatti sono state girate in quattro città. Sono Roma, Milano, Napoli e Torino.

La colonna sonora originale Mille Stelle è interpretata e firmata da Nada, con Andrea Farri. Sandro Petraglia, Flaminia Gressi, Michela Straniero hanno invece scritto la sceneggiatura.

La serie tv è prodotta da Cattleya in collaborazione con Rai Fiction.

Noi Il tempo è prezioso – trama

Nel primo episodio dal titolo ‘Il tempo è prezioso‘, siamo a Torino nel 1984. Rebecca e Pietro sono radiosi, innamoratissimi. La gravidanza procede bene, ma mano a mano che si avvicina il giorno del parto l’umore di Rebecca si fa sempre più altalenante, tra pianti, nervosismo e momenti di tenerezza.

E nel giorno del compleanno di Pietro la sua disperazione tocca l’apice, quando si rende conto che questa volta non riuscirà a renderlo speciale… ma ancora non sa che sarà invece il giorno più speciale di sempre, con l’arrivo dei fantastici tre. Anche nel presente le difficoltà non mancano.

Daniele è alle prese con un nuovo collega dall’aria un po’ subdola e con i problemi di salute di Mimmo che ormai si rifiuta di prendere i medicinali e Cate, dal canto suo, deve prendere una decisione cruciale per la sua vita, se ricorrere o meno al bypass gastrico. Infine Claudio, nel bel mezzo delle prove teatrali, è stretto nella morsa Chiara – Ludovica ma il suo cuore potrebbe portarlo altrove.

Sposi Torino – trama

Nel secondo episodio intitolato ‘Sposi Torino‘ anni 2000 sono passati parecchi anni dal matrimonio di Pietro e Rebecca, i gemelli sono cresciuti, Rebecca ha ripreso a cantare in una band e il tempo da passare insieme si è ridotto. Ma Pietro non si stanca di sorprenderla con idee originali perché il suo amore per lei resta intatto.

Rebecca, invece, continua ad essere irrequieta e combattuta tra la voglia di riprendersi la vita di prima e la paura di deludere Pietro. Nel presente Claudio è deciso a troncare con Chiara e Ludovica e provare ad essere veramente felice con Sofia, ma prima deve convincerla delle sue buone intenzioni.

Daniele invece continua ad avere problemi con il suo giovane collega che si comporta in modo scorretto. Cate infine, spaventata per l’imminente operazione che non è priva di rischi, si rifugia nell’amore di Teo.

Noi Fratelli e Buon Natale – il cast completo

Di seguito il cast della serie tv Noi e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Lino Guanciale : Pietro Peirò

: Pietro Peirò Aurora Ruffino : Rebecca Peirò

: Rebecca Peirò Dario Aita : Claudio Peirò

: Claudio Peirò Claudia Marsicano : Caterina Peirò

: Caterina Peirò Livio Kone : Daniele Peirò

: Daniele Peirò Angela Ciaburri : Betta

: Betta Leonardo Lidi : Teo

: Teo Flavio Furno : Michele

: Michele Timothy Martin : Mimmo

: Mimmo Jason Derek Prempeh : Mimmo giovane

: Mimmo giovane Isabel Fatim Ba : Teresa

: Teresa Sofia Bendaud : Anna

: Anna Francesca Agostini : Sofia

: Sofia Liliana Fiorelli : Chiara

: Chiara Giordana Faggiano : Ludovica

: Ludovica Massimo Wertmüller : Dott. Castaldi

: Dott. Castaldi Francesco Mandolini : Claudio Peirò 9 anni

: Claudio Peirò 9 anni Gianmaria Brambillasca : Claudio Peirò 16 anni

: Claudio Peirò 16 anni Anna De Luca : Caterina Peirò 9 anni

: Caterina Peirò 9 anni Giulia Barbuto C. Da Cruz : Caterina Peirò 16 anni

: Caterina Peirò 16 anni Girum Felicani : Daniele Peirò 9 anni

: Daniele Peirò 9 anni Malich Cisse: Daniele Peirò 16 anni