L’Eredità- una sera insieme diretta 2 aprile: giocano i Vip per l’Ucraina

Sabato 2 aprile, a partire dalle 21.30, va in onda su Rai 1 L’Eredità una sera insieme.

Flavio Insinna conduce uno speciale in prima serata al fine di sostenere la raccolta fondi in favore della popolazione ucraina promossa da Croce Rossa, UNHCR e UNICEF. Il vincitore devolverà il montepremi in beneficienza.

Anche i telespettatori possono donare con Sms al numero 45525.

A giocare sono 7 concorrenti Vip. Si tratta di Orietta Berti, Massimo Cannoletta, Paolo Conticini, Francesca Fialdini, Francesco Gabbani, Lillo&Greg e Matilde Gioli.

Nel corso della serata non mancano momenti di intrattenimento.

L’Eredità una sera insieme, diretta 2 aprile

Nella diretta del 2 aprile de L’Eredità una sera insieme Flavio Insinna accoglie i concorrenti di questo speciale. Sono Orietta Berti, Paolo Conticini, Francesca Fialdini, Francesco Gabbani, Matilde Gioli, Lillo&Greg. Presente anche l’ex campione Massimo Cannoletta, ora volto televisivo nella trasmissione Oggi è un altro giorno condotto da Serena Bortone.

Nel primo gioco tutti i concorrenti hanno un montepremi base di 10.000 euro. Se rispondono correttamente il montepremi sale a 30.000 euro.

Inizia Massimo Cannoletta che risponde correttamente alla domanda sullo storico duetto Mina- Battisti.

Lillo&Greg vengono da Roma ed hanno cominciato la loro carriera con Latte e i suoi derivati. Quesito per loro su La Rappresentante di Lista.

Matilde Gioli , oltre ad essere un’attrice, è laureata in Filosofia e grazie alla fiction Doc si sta appassionando alla Medicina. Per lei una domanda su Gianni Morandi.

Altro concorrente è Francesco Gabbani, che oltre ad essere cantante, autore di canzoni, è polistrumentista. A lui spetta un quesito su Franco Battiato.

Accanto lui c’è Francesca Fialdini, che conduce ogni domenica su Rai 1 Da Noi a Ruota Libera. Con Francesco Gabbani condurrà la serata-evento Ci vuole un fiore. A lei una domanda il brano We are the world, inciso in una notte.

Partecipa a L’Eredità una sera insieme anche Paolo Conticini, appena reduce dalla vittoria a Il Cantante Mascherato con la Volpe.