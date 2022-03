L’Eredità – Una serata insieme, sabato 2 aprile in prima serata su Rai 1 torna Massimo Cannoletta

Condividi su

Andrà in onda sabato 2 aprile alle 21.30 su Rai 1, una puntata speciale de L’Eredità condotto da Flavio Insinna. Ha per titolo L’Eredità – Una serata insieme per sostenere il popolo ucraino. Vi prenderanno parte sette noti concorrenti. Ci saranno infatti volti dello spettacolo, tra cui lo storico campione del game show Massimo Cannoletta.

Sabato 2 aprile – L’Eredità – Una serata insieme

Flavio Insinna torna in prima serata su Rai 1, sabato 2 aprile, per una puntata speciale del quotidiano game show L’Eredità – Una serata insieme, dedicata al popolo ucraino. Durante il corso della puntata tante saranno le sorprese e tanti i graditissimi ospiti. I concorrenti si cimenteranno nei vari giochi del game show, dagli Abbinamenti al Metti, leva, cambia, fino al gioco finale de la Ghigliottina.

Se pur con una nuova modalità di gioco, prenderanno parte come di consueto 7 concorrenti, tra cui volti noti dello spettacolo, come il campione storico Massimo Cannoletta, attualmente impegnato nella trasmissione pomeridiana Oggi è un altro giorno con Serena Bortone.

Chi è Massimo Cannoletta

L’ex campione Massimo Cannoletta, sarà uno dei 7 concorrenti della puntata speciale de L’Eredità – Una serata insieme, del 2 aprile. Originario di Acquarica di Lecce, Massimo è laureato in Scienze Politiche, fa il conferenziere e divulgatore in campo storico-artistico. Ha compiuto due volte il giro del mondo a bordo di una nave da crociera, e parla quattro lingue.

Nell’edizione del 2020 de L’Eredità si è ritirato dal game show dopo aver registrato 51 puntate, raggiungendo il maggior numero di presenze, e giocando ben 33 ghigliottine. Un vero campione dunque rimasto in carica per due mesi, capace di battere record su record.

Croce Rossa, UNHCR e UNICEF a sostegno dell’Ucraina

La puntata de L’Eredità – Una serata insieme del 2 aprile, sarà totalmente dedicata alla raccolta fondi a favore del popolo ucraino. Lo stesso montepremi– qualora il concorrente dovesse vincere alla ghigliottina – sarà devoluto in beneficenza. I telespettatori potranno contribuire all’iniziativa, mandando al numero 45525 un semplice SMS dal proprio telefono cellulare, o effettuando una chiamata da rete fissa.

La raccolta fondi è promossa da Croce Rossa, UNHCR e UNICEF, per sostenere la campagna EMERGENZA UCRAINA. Le tre organizzazioni umanitarie sono da tempo operative sia in Ucraina che nei paesi limitrofi, per unire le loro forze, e riuscire a raccogliere fondi necessari per garantire alle famiglie e ai bambini dell’Ucraina protezione, rifugi, coperte, cure mediche, acqua potabile, kit per l’igiene personale e supporto psicologico.

I fondi raccolti permettono inoltre a Croce Rossa, UNHCR e UNICEF di garantire una rapida e necessaria assistenza per la sopravvivenza, alle persone in fuga dal conflitto.