Condividi su

Questa sera, 2 aprile 2022, alle ore 21.20 su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del Serale di Amici 21. La scuola di Maria De Filippi torna in prima serata. I giovani talenti si sfideranno per ottenere il titolo di vincitore, guidati dai professori sempre più agguerriti e determinati.

Amici 21, 2 aprile 2022, diretta terza puntata

Inizia il programma. Maria introduce il giudice speciale della serata: Sabrina Ferilli. La Ferilli sostituirà Stash per questa sera.

Dopo aver fatto il suo ingresso, Sabrina è accolta e “spaventata” da un vecchio “amico” conosciuto a Tu si que vales.

La squadra estratta dai giudici è quella Todaro-Cuccarini, che sfida Peparini-Pettinelli.

La prima manche inizia con Sissi vs Dario. La cantante si dice un po’ imbarazzata perché deve sfidare il proprio fidanzato. Sissi canta “Can’t take my eyes off of you”.

Emanuele Filiberto si dice entusiasta: “Amo molto la voce di Sissi”. Anche la Ferilli ha apprezzato molto l’esibizione.

Dario balla insieme a John Erik una coreografia sulle note del Barbiere di Siviglia.

Entrambe le performance sono apprezzate, ma vince Sissi.

La seconda prova è Nunzio vs Albe. Nel corso della settimana Nunzio ha iniziato a registrare dei mini tutorial per spiegare la danza latino-americana alla Prof Celentano. “Devo dire che è simpaticissimo, ti ringrazio molto” – commenta Alessandra. Nunzio le manda un bacio.

Albe canta “Non voglio mica la luna”.