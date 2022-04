L’Eredità 3 aprile, diretta: Claudia è la campionessa in carica

Condividi su

Domenica 3 aprile, dalle ore 18:45 su Rai 1, è prevista in onda una nuova puntata de L’Eredità. Alla conduzione Flavio Insinna, supportato in studio dalla professoressa Samira e dal professore Andrea. La campionessa in carica è Claudia, che nella Ghigliottina di ieri ha vinto 80mila euro.

L’Eredità 3 aprile diretta: i concorrenti della puntata

La puntata de L’Eredità del 3 aprile inizia con uno stacchetto di Samira e Andrea. Entra in studio Flavio Insinna, che dà il benvenuto al pubblico presente a casa e in studio. Il concorrente fa gli auguri al professor Andrea, che oggi compie gli anni. Flavio Insinna saluta la campionessa Claudia e ricorda la vittoria ottenuta nella puntata di ieri.

Si inizia a giocare. La manche di apertura, come di consueto, è quella degli abbinamenti. La prima concorrente è Arianna, della provincia di Trento. La donna è laureata in architettura e lavora come impiegata. Per lei l’abbinamento proposto è “Sardegna/Sicilia“. La concorrente non indovina tutti gli abbinamenti. Il secondo concorrente de L’Eredità del 3 aprile è Martino, che da piccolo giocava alla Ghigliottina con il nonno. Per lui l’abbinamento è “Testa/Piedi“. Martino non indovina tutti gli abbinamenti. La terza concorrente è Elena, che viene dalla provincia di Vicenza. La ragazza è una designer e per lei l’abbinamento proposto è “Francese/Inglese“. Neanche Elena riesce a indovinare tutti gli abbinamenti.

La prima eliminata è Giulia

La quarta concorrente è Lucia, presente già nella puntata di ieri. Per la concorrente, l’abbinamento proposto è “Nicholas Cage/Hugh Grant“. La ragazza è la prima concorrente a indovinare tutti gli abbinamenti. Giulia è la quinta concorrente, viene da Desio (ma lavora a Milano) ed è laureata in economia del turismo. L’abbinamento, per lei, è “Portiere/Centrocampista“. Giulia non indovina gli abbinamenti chiesti. Il sesto concorrente della puntata è Lorenzo, studente di 23 anni di Roma. Per Lorenzo, l’abbinamento è “Ricette: toscane/pugliesi” ma anche lui non riesce a indovinare tutte le risposte. La campionessa deve scegliere chi mandare a rischio eliminazione: punta il dito contro Lorenzo e Giulia, che perde ed è la prima eliminata.

Cambia, Aggiungi, Leva

Inizia la seconda manche. Parte Lorenzo, che indovina. Esordio nella puntata per la campionessa Claudia, che parte con un errore. Continua Arianna, che invece indovina. Risposta corretta anche Martino, mentre Elena sbaglia. Lucia, infine, conclude il primo giro di domande con una risposta corretta.

Seconda risposta giusta per Lorenzo. Risposta corretta anche per Claudia e Arianna. Primo errore, invece, per Martino. Ma è Elena a commettere il primo doppio errore ed è a rischio eliminazione. La concorrente punta il dito contro Lorenzo. A perdere il secondo duello della puntata de L’Eredità del 3 aprile è Lorenzo, che dunque è il secondo eliminato della serata.

Secondo Volta Pagina

La puntata prosegue con il secondo Volta Pagina. Inizia Claudia, con una domanda su Marcell Jacobs. La campionessa indovina. A continuare il gioco è Arianna, che invece commette il primo errore della manche. La domanda passa a Martino, che indovina. Continua Elena, che risponde in maniera corretta. Risponde, ora, Lucia: per lei risposta errata. La domanda, dunque, passa alla campionessa, che invece risponde in maniera corretta. Arianna, invece, sbaglia per la seconda volta di fila: è a rischio eliminazione. La concorrente punta il dito contro Elena. La terza eliminata della serata è Arianna.

L’Eredità 3 aprile diretta, è il momento della manche de I Paroloni

La puntata prosegue con la manche de I Paroloni. La prima parola è “Ronchio” e viene presentata dal professor Andrea. Inizia Martino, che sbaglia. Errori anche per Elena, Lucia e Claudia. Inizia, dunque, il secondo giro e tocca nuovamente a Martino rispondere. Per lui secondo errore. Risposta ancora sbagliata anche per Elena, Lucia e Claudia. Martino apre il terzo giro senza rispondere. Sbaglia ancora Elena, così come Lucia. A indovinare è Claudia: la risposta corretta era “Bernoccolo”. La campionessa è la prima qualificata al Triello.

La seconda parola viene presentata dalla professoressa Samira ed è “Sugillazione“. Inizia Martino, che sbaglia. Errori anche per Elena e Lucia. Rinizia Martino, che sbaglia. Indovina Elena: la risposta corretta era “Livido“. Anche lei è al Triello. Lucia e Martino, invece, sono al duello: chi vince continua il gioco, mentre il perdente è eliminato. A perdere è Martino, che lascia il gioco.

L’Eredità 3 aprile, diretta: è il momento del Triello

Alla manche arrivano, dunque, Claudia, Lucia ed Elena, con un montepremi provvisorio fermo (rispettivamente) a quota 10mila, 20mila e 40mila euro. Inizia a giocare Claudia, che sceglie la categoria “Curiosità”: la domanda vale 20mila euro. La campionessa in carica indovina e va a un’eredità momentanea di 30mila euro. Claudia continua e sceglie la domanda della categoria “Casa“. Vale 20mila euro. Prima del quesito, però, pubblicità e anticipazioni del TG1.

Si ritorna in onda. Claudia risponde alla domanda in maniera corretta e aumenta il proprio montepremi, portandolo a quota 50mila euro. La campionessa continua, dunque, a giocare. Sceglie la domanda di “Spettacolo“: vale 30mila euro. La concorrente indovina anche questa risposta. Claudia, allora, può scegliere anche la prossima categoria, che è “Chi l’ha detto” e vale 10mila euro. Ennesima risposta corretta della manche: la campionessa va a un montepremi provvisorio di 90mila euro. La ragazza prosegue il gioco e sceglie la domanda di “Italiano“. Ha un valore di 10mila euro. La campionessa indovina anche questa domanda: in questo Triello, per il momento, ha giocato solo Claudia. Tocca, ora, alla domanda di “Scienza“, che vale 30mila euro. La campionessa sbaglia e la domanda passa a Lucia, che invece risponde in maniera corretta andando a 50mila euro. Per Lucia la categoria di “Musica“, che è anche la domanda imprevisto. La concorrente sceglie il valore di 60mila euro. Lucia, però, sbaglia e l’errore fa guadagnare 30mila euro sia a Lucia che a Elena.

Claudia è la prima concorrente a giocare per andare alal Ghigliottina, avendo il montepremi più alto (130mila euro). La domanda di apertura è sul Concilio di Tolosa e la campionessa in carica indovina. Claudia, ora, deve rispondere alla seconda domanda: se indovina, la concorrente si conferma campionessa. La domanda è sul fondatore del pilates: Claudia sbaglia. La chance di vittoria passa a Lucia, che risponde in maniera corretta ed è la nuova campionessa. La concorrente gioca per 180mila euro.

La prima Ghigliottina per Lucia

Inizia il gioco finale. Il primo accoppiamento di parole è “conoscere/sapere“. Lucia sceglie conoscere e il montepremi si dimezza. Secondo accoppiamento: “Vasco Rossi/Vasco Da Gama“. Lucia sceglie la seconda opzione, sbagliando. Altro errore. Terzo accoppiamento è “scampi/gamberi“. Lucia sceglie gamberi e commette il suo terzo errore. Quarto accoppiamento è “sali/zuccheri“. Lucia sceglie sali e sbaglia ancora. Ultimo accoppiamento è “tutti/frutti“. La nuova campionessa sceglie tutti e indovina. Lucia gioca per 11.250 euro.

Le cinque parole sono “sapere“, “Vasco Rossi“, “scampi“, “zuccheri” e “tutti“. Lucia ha scritto la parola “Eccesso”. La concorrente spiega il ragionamento fatto: alcuni abbinamenti sembrano decisamente forzati. La risposta corretta era “Liberi“. Lucia, alla sua prima Ghigliottina, non ha dunque indovinato ma tornerà nella puntata di domani. Flavio Insinna saluta il pubblico e dà la linea al TG1.