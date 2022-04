Fratelli di Crozza 8 aprile, diretta: imitazioni, personaggi, parodie

Condividi su

Venerdì 8 aprile, alle ore 21:25, inizia su Nove una nuova puntata di Fratelli di Crozza. Mattatore dello show è il comico Maurizio Crozza, che nel corso della puntata dà vita a numerose imitazioni e parodie. Nel corso dello show, poi, il comico è protagonista di alcuni monologhi nei quali affronta alcuni degli argomenti di attualità più discussi.

Fratelli di Crozza 8 aprile, diretta: imitazione di Alessandro Orsini

La puntata di Fratelli di Crozza di venerdì 8 aprile inizia con l’imitazione (inedita) di Alessandro Orsini: “Io sono un guerriero. Io non ho paura di dire frasi che ghiacciano. Io non ho paura di Draghi e dei parlamentari che tutti insieme mi attaccano (…). In dittatura, ai bambini, si cariano meno i denti. Se fanno la fame, mangiano meno zuccheri. Io non ho paura (…). Cosa mi può fare Maurizio Molinari de La Repubblica o Luciano Fontana del Corriere della Sera? Cosa mi possono fare? Portarmi via le scarpe? E cammino scalzo. Io sono un guerriero. Mi portano via il lavoro? Ma io so fare tutto!“.

Fratelli di Crozza 8 aprile, diretta: il primo monologo, poi imitazione di Edward Luttwak

Entra in studio Maurizio Crozza e parte con il primo monologo della puntata dei Fratelli di Crozza di venerdì 8 aprile. Il comico parla ancora di Alessandro Orsini: “Da quando è censurato è ovunque. Nell’occhio vitreo gli si manifesta l’egocentrismo con una dose elevata di ansia”. Il monologo prosegue e il comico parla dei crimini di guerra, ricordando come Zelensky abbia chiesto di condannare Putin a un tribunale che lui stesso non ha riconosciuto. Il comico, ora, imita Edward Luttwak.

Crozza, imitando l’economista, afferma: “Voi, pacifisti con il mento sporco di stracciatella, vedete la guerra come una cosa brutta. Nei depositi italiani avete milioni di M113“. Il finto economista, poi, tira fuori un finto magazine chiamato ‘Postalarmi’ (riecheggiando, dunque, il celebre magazine ‘Postalmarket’). “Io di guerra ne ho fatte tre. Brevi, corte, piccole. Ma sparavano davvero. Quanti crateri che ho formato con il mio M16. Con la bella stagione, c’è tanta voglia di armi da giardino!“.

Maurizio Crozza continua il monologo nella puntata di Fratelli di Crozza di venerdì 8 aprile. Il comico, ora, parla del giornalista Federico Rampini: “Quello che sembra pettinato da un tifone“. Crozza, poi, parla di Ernesto Galli della Loggia, che qualche giorno fa ha accusato il Papa di aver preso “posizioni filorusse”. Il comico ironizza: “Il Papa filorusso ci mancava. Ce l’hanno con lui perché è contro la guerra? Belin, è il Papa! No alla guerra è il minimo sindacale, lo direbbe anche il parroco di campagna. Cosa deve dire? Porgete l’altro mitra?“. Maurizio Crozza, ora, parla dell’acquisto del gas russo da parte dei paesi dell’Unione Europea. Prima di approfondire l’argomento, però, spazio alla prima pausa pubblicitaria.

Fratelli di Crozza 8 aprile, si parla di Enrico Letta e del PD

Fratelli di Crozza dell’8 aprile torna in onda dopo pochi minuti di pausa. Il comico, in merito alle forniture di gas, manda in onda il fimato del direttore de L’Avvenire Marco Tarquino, che in settimana ha affermato che l’Ucraina continua a comprare il gas russo. Crozza ricorda che ieri il Parlamento UE ha votato per l’embargo dalla Russia, nonostante diversi paesi siano contrari (tra cui Germania). Il comico, ora, parla di Enrico Letta, Segretario del Partito Democratico.

L’ex Premier, infatti, ha chiesto su Twitter l’embargo del gas e petrolio russo: “Fare un tweet non è facile. Facile sarebbe andare da Draghi e minacciare una crisi di governo. Prova a fare un tweet, da casa. Non è facile. Dopo Renzi e Lega, anche il PD ha iniziato a fare politica con i tweet”. Crozza, ora, canta una sua versione personale del singolo Lets Twist Again. Crozza, poi, ricorda come ora l’UE continui a pagare il gas e petrolio, con un prezzo esorbitante: “Costano come il caviale. Se continua così, la Russia smetterà di bombardare l’Ucraina: se la compra!“.

L’imitazione di Alberto Forchielli

La puntata di Fratelli di Crozza dell’8 aprile continua con l’imitazione dell’imprenditore Alberto Forchielli. Il comico dice: “La Libia era la nostra bombola del gas. Poi sono arrivati i mangia baguette. Oggi, nelle carte libiche, li mettono a pane e fois-gras. Se non compriamo più il gas è l’ecatombe delle sfogliatine. L’età media dei russi è 55 anni. Per farli fuori tutti basta organizzare una festa: noi beviamo acqua, loro vodka. Ma devi prenderne tanta: loro si ubriacano dopo sei autobotti“.

Maurizio Crozza parla dello spettro della recessione: “Dovevamo finire l’anno al +6% del PIL, sopra la Germania. Invece finiremo al -6%, sotto il Ghana. Bisogna risparmiare”. L’occasione è buona per parlare dei cantieri per l’Olimpiade di Milano-Cortina del 2026: “L’unica occasione per ristruttura gli ospedali è dire che lì passano gli slittini“. Il comico parla del bob, ricordando il costo delle piste e il basso numero di praticanti: “Se alle Olimpiadi ci porti anche le riserve, li porti tutti! Diamogli un milione ciascuno e convinciamoli a giocare a golf: risparmieremmo 50 milioni“.

Fratelli di Crozza 9 aprile diretta, l’imitazione di Luca Zaia

Continua la puntata di Fratelli di Crozza del 9 aprile. Il comico imita Luca Zaia, Presidente della Regione Veneto.