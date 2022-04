Ci vuole un fiore diretta 8 aprile: tra gli ospiti Tananai, Elena Sofia Ricci e Morgan

Condividi su

Venerdì 8 aprile va in onda dalle 21.25 su Rai 1, Ci vuole un fiore. Conducono Francesca Fialdini e Francesco Gabbani.

Inizialmente l’evento era suddiviso in due puntate ma la Rai ha effettuato delle modifiche al palinsesto riducendolo in una sola serata e allungando di un altro appuntamento Il Cantante Mascherato.

Nel corso della serata si alternano momenti di riflessione sull’ambiente con ausilio di studiosi ed esperti. Uno infatti dei temi affrontati è la transizione ecologica, indispensabile processo per un futuro più green.

Non mancano però momenti di musica ed intrattenimento. Salgono infatti sul palco Massimo Ranieri, Elena Sofia Ricci, Tananai, Ornella Vanoni, Fulminacci, Gilberto Gil, Michela Giraud, Stefano Mancuso, Morgan e tanti altri. Presenti anche Piero Angela, Flavio Insinna e il Premio Nobel per la Fisica del 2021 Giorgio Parisi.

Ci vuole un fiore Rai 1, diretta 8 aprile

In apertura della diretta di Ci vuole un fiore, Francesco Gabbani canta il brano che dà il titolo al programma, accompagnato dal corpo di ballo.

Gabbani spiega che la Rai ha voluto questa particolare serata dedicato al nostro pianeta, per uno show green. Ricorda poi quanto sia importante per ognuno di noi fare la propria parte. Un esempio è rinunciare ad una bottiglietta di plastica a settimana che moltiplicata per tutti gli abitanti del mondo, ridurrebbe la percentuale di rifiuti.

Dopo la premessa accoglie sul palco Francesca Fialdini. I due conduttori si siedono in una platea dove ci sono dei bambini. Da qui si collegano con il primo ospite della serata, Piero Angela. Spiega quanto sia importante l’impegno politico per realizzare dei progetti green, per produrre energie pulite, rinnovabili. Bisogna evitare altri drastici cambiamenti ambientali che danneggino ancora di più il pianeta.

Francesco Gabbani torna poi sul palco per cantare Un Mondo D’amore, di Gianni Morandi.

Ci vuole un fiore, gli altri ospiti

Al rientro dalla pubblicità Massimo Ranieri canta il singolo Lettera di là dal mare, con il quale ha partecipato all’ultimo Festival di Sanremo. Ranieri racconta che tra i piccoli gesti quotidiani per l’ambiente quando rimane dell’acqua nella bottiglietta che tiene in camerino, la rovescia alla prima pianta che incontra. In casa invece è molto attento a staccare la spina agli elettrodomestici che non utilizza.

Massimo Ranieri e Francesco Gabbani rendono omaggio a Pino Daniele duettando in Napul è.

Interviene poi il Premio Nobel per la Fisica del 2021 Giorgio Parisi. Spiega che attraverso l’impegno di tutti il pianeta si può ancora salvare in quanto nel passato ha anche affrontato periodi peggiori. Bisogna però ad esempio ridurre la quantità di gas inquinanti, aumentare l’utilizzo di energie rinnovabili.

Flavio Insinna ha preparato un monologo sull’inquinamento. Inizia da quello prodotto dalle automobili passando per la notevole quantità di plastica che ha invaso i nostri mari e oceani. Recita poi alcuni versi di Gianni Rodari:

“Le gridarono: “Vattene, Natura!”. Lei si prese paura. Fece il suo fagottello: ci mise dentro l’ultimo alberello,

l’ultima viola dell’ultima aiuola, e uscì dalla città. E va, e va….pensava: “Mi fermerò nei boschi!”

Ma i boschi erano stati disboscati. “Mi fermerò nei prati!” Ma erano tanto piccoli, non c’era posto per tutti: gli insetti, i mammiferi, gli uccelli, i tramonti…”