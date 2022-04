Stasera in tv sabato 9 aprile 2022, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv sabato 9 aprile 2022. Su Raitre, il programma di Domenico Iannacone, Che ci faccio qui. Su Nove invece va in onda Sfida nucleare.

Stasera in tv sabato 9 aprile 2022, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, Ulisse – Il piacere della scoperta. La nuova edizione del programma di Alberto Angela comincia con una puntata interamente dedicata al Titanic, affondato 110 anni fa. Angela ci accompagna nei luoghi che hanno segnato le vicende del transatlantico, naufragato nella notte del 14 aprile 1912. Prima tappa, la Groenlandia.

Su Raitre, alle 21.45, la nuova edizione di Che ci faccio qui. Periferia, ambiente, legalità, immigrazione e accoglienza sono i sentieri attraverso i quali Domenico Iannacone traccia le storie dei protagonisti di questa nuova edizione. Il viaggio parte da Borgo Vecchio, che pur essendo nel cuore di Palermo sembra diviso dal resto della città da un muro invisibile.

Su Rai 5, alle 21.15, il comedy show Italian Stand Up. Dal Teatro Zelig, cuore della comicità milanese, i monologhi a ruota libera di due comici. Il primo è il wrestler Daniele Raco in “The Raco horror picture show”. Subito dopo sarà il turno di Daniele Tinti con “Ugo’a”.

Programmi Mediaset

Su Rete 4, alle 22.30, il programma 1922-2022 Ritorno all’inferno. Il 5 aprile del 1992 è stato il primo giorno di assedio di Sarajevo, un tragico evento che rimanda a quanto sta vivendo oggi l’Ucraina. Toni Capuozzo è tornato nella capitale della Bosnia-Erzegovina, con il cameraman Igor Vucic, per ricordare quel periodo vissuto in prima linea come inviato del Tg5.

Su Canale 5, alle 21.20, il talent Amici. Anche stasera sfide avvincenti, esibizioni e guanti di sfida nel talent condotto da Maria De Filippi, che arriva alla quarta serata delle nove previste. Il programma sta ottenendo un buon successo con uno share intorno al 26%. Un risultato di poco inferiore a quello dello scorso anno (oltre il 28%).

Su Italia 1, alle 21.20, Freedom oltre il confine: Misteri insondabili. Gli ultimi due appuntamenti degli speciali di Freedom sono dedicati ai misteri. Stasera si parte dai vampiri: John Polidori è stato il primo ad aver scritto di queste creature leggendarie. Si passa poi alle sirene: sono esistite veramente? Si prosegue poi a Triora (Imola), conosciuta come la Città delle Streghe.

Tv8, Nove, Real Time

Su Tv8, alle 21.15, Motociclismo: G.P. delle Americhe. Sul circuito di Austin, in Texas, si disputano le prove ufficiali della quarta prova del Motomondiale, che si disputerà domani. Tra i protagonisti più attesi c’è il campione in carica, il francese Fabio Quartararo, in sella alla Yamaha.

Su Nove, alle 21.25, Sfida nucleare. La puntata si intitola “Sfida nucleare – La minaccia di Putin”. Quando Putin ha messo le forze nucleari della Russia in massima allerta, il mondo ha trattenuto il respiro. Ma cosa significa per tutti noi la minaccia di un attacco nucleare?

Su Real Time, alle 21.40, il docu-reality Vite al limite. Per Ontreon la fede è tutto ed è l’unica cosa che gli permette di andare avanti nonostante le difficoltà. Infatti si sta preparando a diventare ministro di culto, ma i suoi 300 Kg di peso non gli permettono di avere fiducia in sé stesso.

I film di questa sera sabato 9 aprile 2022

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2013, di Oliver Hirschbiegel, Diana – La storia segreta di Lady D, con Naomi Watts. Gli ultimi due anni di vita della principessa di Galles. Dalla sua relazione con il cardiochirurgo Hasnat Khan, all’incontro con Dodi Al-Fayed, fino alla sua tragica morte.

Su La7, alle 21.15, il film d’avventura del 2002, di Shekhar Kapur, Le quattro piume, con Heath Ledger. Inghilterra, 1875. L’ufficiale Harry Faversham, contrario alla guerra coloniale, si rifiuta di partire per il Sudan. Viene accusato di vigliaccheria dai superiori e dalla fidanzata.

Su Iris, alle 21.00, il film thriller del 1993, di Alan J. Pakula, Il rapporto Pelican, con Julia Roberts. Dopo l’omicidio di due giudici, Darby, studentessa di legge, formula una teoria che rischia di compromettere la Casa Bianca. Ora qualcuno la sta cercando per ucciderla.

Su Cine34, alle 21.00, il film drammatico del 1986, di Giuseppe Tornatore, Il camorrista, con Ben Gazzara, Laura Del Sol. Nel carcere di Poggioreale, un detenuto, noto come “il professore”, ottiene il rispetto sfidando un boss e prendendo il suo posto. Intanto, aiutato dalla sorella, porta avanti i suoi affari.

Stasera in tv sabato 9 aprile 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film commedia del 2018, di Guido Chiesa, Ti presento Sofia, con Micaela Ramazzotti, Fabio De Luigi, Caterina Sbaraglia. Gabriele, divorziato e papà della piccola Sofia, verso la quale è molto premuroso, s’innamora di Mara. Ma c’è un problema: lei non vuol sentire neanche parlare di bambini.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2016, di Martin Scorsese, Silence, con Adam Driver, Liam Neeson. Due gesuiti si rifiutano di credere che il loro maestro spirituale, missionario in Giappone, abbia rinnegato la fede. Decidono allora di partire per l’Estremo Oriente alla sua ricerca.

Su Sky Cinema Family, alle 18.20, il film fantastico del 2005, di Mike Newell, Harry Potter e il calice di fuoco, con Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint. Harry deve gareggiare nel prestigioso torneo Tre Maghi. La competizione vede la partecipazione dei rappresentanti delle più famose scuole di magia.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2012, di Christopher McQuarrie, Jack Reacher – La prova decisiva, con Tom Cruise, Rosamund Pike. Un ex tiratore scelto dell’esercito viene accusato di aver ucciso cinque persone. L’uomo non si difende e fa soltanto un nome: Jack Reacher. Sarà lui a scoprire la verità.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 1989, di Phillip Noyce, Ore 10: calma piatta, con Nicole Kidman, Sam Neill. Dopo la morte del figlio, John e Rae Ingram cercano di ritrovare la voglia di vivere partendo per una crociera sul Pacifico. Ma il viaggio si trasformerà presto in un incubo.