Melaverde 10 aprile, in Liguria per il legno e in provincia di Cuneo nella Langa Monregalese

Melaverde torna con la puntata di domenica 10 aprile con nuovi luoghi e altre storie da raccontare. Ancora una volta i due conduttori on the road vanno alla ricerca delle eccellenze agro alimentari e gastronomiche del nostro Paese e le fanno scoprire ai telespettatori. Vediamo dove si recano oggi Ellen Hidding e Vincenzo Venuto, dopo il viaggio della scorsa settimana. Ecco tutte le anticipazioni. L’appuntamento è su Canale 5 alle 11.55.

Melaverde 10 aprile Amore per il Legno

Nella puntata di Melaverde del 10 aprile si parla del legno che, insieme alla pietra, è stato il primo materiale che l’uomo ha imparato a utilizzare. Gli uomini primitivi lo usavano per cacciare e per scaldarsi, poi arrivarono i primi utensili e le capanne dove abitare. Il legno fu nel tempo il materiale con cui vennero costruiti i primi mezzi di trasporto, i carri, e poi le navi; e poi ancora, di legno erano gli aratri, i mulini e le segherie.

Per non parlare dell’arte, che nel legno ha da sempre trovato una materia prima insostituibile. Il legno ha accompagnato nei millenni l’evoluzione umana e ancora oggi è un materiale prezioso e utilissimo, fondamentale in campi come l’industria e la bioedilizia. Grazie alla tecnologia ed i computer, oggi con il legno si possono realizzare progetti molto complessi e assolutamente perfetti.

Il racconto attraversa la storia di una famiglia ligure che da tre generazioni lavora questo straordinario prodotto della natura, valorizzandolo al 100% in modo sostenibile e senza sprechi.

La puntata di Melaverde del 10 aprile farà scoprire anche un territorio poco conosciuto. Si tratta dell’entroterra savonese, un luogo importante dal punto di vista ambientale ma anche un luogo ricco di tradizioni gastronomiche e storie da raccontare.

La langa Monregalese

Questa puntata di Melaverde del 10 aprile raggiunge la Langa Monregalese, in provincia di Cuneo. Qui viene raccontata la storia di un’antica razza ovina autoctona che, grazie alla sua lana, al suo latte e alle sue carni è stata un’importante fonte di sopravvivenza per le famiglie dell’alta langa. Ma che, in tempi più recenti, ha purtroppo rischiato di scomparire.

Il suo recupero è stato possibile grazie a famiglie che hanno scelto di presidiare il territorio creando prodotti caseari che hanno dato nuovo valore al suo prezioso latte.

Una di queste è la famiglia di Valentina la cui storia unisce una razza autoctona in via di recupero e la passione per la loro terra. La puntata di Melaverde racconta questa vicenda seguendo tutte le attività che Valentina svolge con la famiglia nella loro azienda agricola modello.

Melaverde è fruibile anche su MediasetPlay.