L’Eredità 11 aprile diretta: Claudia è la nuova campionessa, Serena è eliminata

Lunedì 11 aprile, alle ore 18:45 su Rai 1, è andata in onda una nuova puntata de L’Eredità che ha visto qualificarsi come nuova campionessa Claudia. A condurre Flavio Insinna, supportato dalla professoressa Samira e dal professore Andrea. La campionessa in carica della puntata era Serena. La ragazza, nella puntata di ieri, è riuscita a giocare la sua prima Ghigliottina senza riuscire, però, a vincere il montepremi finale di 32.500 euro.

L’Eredità 11 aprile diretta: i concorrenti della puntata

Inizia la puntata de L’Eredità dell’11 aprile. Dopo uno stacchetto di Samira e Andrea, entra in studio Flavio Insinna. Il conduttore saluta il pubblico e svela la domanda per il gioco da casa. Insinna, poi, accoglie la campionessa Serena. Subito dopo, si inizia a giocare: la prima manche è quella degli abbinamenti.

Il primo concorrente è Alessandro, insegnante di spagnolo. Per Alessandro l’abbinamento proposto è “con i baffi/senza” e si parla di animali. Il concorrente riesce a risolvere tutti gli abbinamenti. La seconda concorrente, invece, è Claudia, da giorni nel programma. L’ex campionessa saluta la nonna. Per la ragazza, l’abbinamento proposto è “isola/regione“. Claudia non riesce a risolvere gli abbinamenti.

Il terzo concorrente è Enrico, metereologo. Il ragazzo saluta il nonno 95enne. Per il concorrente l’abbinamento proposto dal programma è “Nilla Pizzi/Nina Zilli“. Il concorrente dà tutte le risposte corrette. La quarta a giocare è Serena, laureata in sociologia. La donna saluta il compagno e il figlio. Per Serena, l’abbinamento proposto è “la metà di…“: si parla di matematica. La concorrente non risolve tutti gli abbinamenti.

Prosegue la manche degli abbinamenti: la prima eliminata è Serena

Prosegue la manche. Il quinto concorrente è Alessandro B., che viene dalla provincia di Lecce. Il ragazzo è un ingegnere. Per lui, l’abbinamento è “con le scarpe/senza“. Alessandro B. indovina tutte le risposte. La sesta concorrente è Francesca, nata in Sicilia (provincia di Palermo) ma che fa l’insegnante di sostegno a Torino. Per lei, l’abbinamento proposto è “continua il titolo della favola“. Francesca non indovina tutti gli abbinamenti.

Francesca, Serena e Claudia sono ancora a rischio eliminazione. La campionessa sceglie di mandare al duello Serena e Francesca. A vincere è proprio quest’ultima: per questo, la prima eliminata della puntata de L’Eredità dell’11 aprile è Serena.

L’Eredità 11 aprile diretta: Cambia, Aggiungi, Leva

La seconda manche della puntata de L’Eredità dell’11 aprile inizia con Alessandro B. Il concorrente indovina. Prosegue Francesca, che invece commette il suo primo errore. Ora deve rispondere la campionessa Serena: anche lei sbaglia. La manche continua con Alessandro, che indovina. Tocca, ora, a Claudia, che non sbaglia. Enrico, invece, commette il suo primo errore. Primo errore anche per Alessandro B. Ma la prima concorrente a commettere un doppio errore è Francesca. La concorrente punta il dito contro Alessandro B. A perdere è Francesca, che dunque è la seconda eliminata della puntata.

Secondo Volta Pagina

La puntata de L’Eredità dell’11 aprile prosegue con il secondo Volta Pagina. Parte la campionessa Serena, che indovina. Prosegue Alessandro: anche per lui risposta corretta. La manche continua con Claudia, che commette il suo primo errore. Il quesito passa a Enrico, che sbaglia. A indovinare, invece, è Alessandro B.

Inizia nuovamente il giro. La campionessa commette il suo primo errore, mentre Alessandro indovina. Claudia, invece, commette il suo secondo errore ed è a rischio eliminazione. La ragazza punta il dito contro Alessandro B. Il duello viene vinto da Claudia, mentre Alessandro B. è eliminato.

L’Eredità 11 aprile, diretta: i Paroloni

La puntata de L’Eredità dell’11 aprile continua con la manche de I Paroloni. La prima parola viene presentata dal professor Andrea ed è “Cocciola”. La prima a rispondere è la campionessa Serena, che sbaglia. Il gioco prosegue con Alessandro, ma anche lui sbaglia. Continua a rispondere Claudia: altro errore. Sbaglia anche Enrico. Riprende così il giro dalla campionessa, che sbaglia nuovamente. Errori anche per Alessandro e Claudia. A indovinare è Enrico: la risposta corretta era “Gonfiore da puntura d’insetto”.

La seconda parola viene presentata da Samira ed è “Anfisbena”. Inizia a rispondere la campionessa, che sbaglia. Errori anche per Alessandro e Claudia. Riprende nuovamente il giro e si torna dalla campionessa Serena. Per lei, però, nuovo errore. A indovinare è Alessandro: la risposta corretta era “Serpente a due teste“. Una tra Claudia e la campionessa Serena sarà eliminata. La sfida, come da previsioni, è molto lunga. La campionessa Serena, alla fine, perde e per questo è eliminata. Claudia è invece al Triello e continuerà la sua esperienza nel programma (al quale partecipa, oramai, da due settimane).

Triello

Inizia la manche del Triello. Claudia ha un montepremi provvisorio di 50mila euro, mentre Alessandro ed Enrico sono a quota 10mila. Il primo a rispondere è Alessandro, che sceglie la domanda di “Fantasia”: vale 20mila euro. Il concorrente sbaglia e la domanda passa ad Enrico. Errore anche per lui: a indovinare, invece, è Claudia. La concorrente prosegue e sceglie la domanda di “Curiosità”. Il quesito vale 10mila euro. La ragazza indovina. Claudia continua e sceglie la domanda di “Religione”. Il quesito vale 20mila euro. La concorrente indovina nuovamente: il suo montepremi lievita a 100mila euro.

Claudia continua e sceglie la domanda di “Italiano”, che vale 10mila euro. La domanda è sull’avverbio di giudizio. La concorrente sbaglia e la domanda passa ad Alessandro, che invece non sbaglia. La sua eredità provvisoria sale a quota 20mila euro. Flavio Insinna dà la linea alle anticipazioni del TG1.

L’Eredità 11 aprile diretta, Claudia è la nuova campionessa

Dopo pochi minuti di pausa, torna L’Eredità. Alessandro sceglie la domanda di “Storia”: vale 30mila euro. Il quesito è su Re Ferdinando I Di Borbone. Il concorrente sbaglia e la domanda passa a Enrico, che invece indovina e va a un montepremi provvisorio di 40mila euro.

Il concorrente deve scegliere la prossima categoria di domanda. La scelta ricade su “Scienza”. Il quesito vale 30mila euro e si parla del saggio scientifico La teoria dei colori. Enrico sbaglia la domanda, che passa così a Claudia. Anche l’ex campionessa sbaglia, così come Alessandro. La domanda torna dunque a Enrico, che con una sola risposta a disposizione non può far altro che indovinare. Per il concorrente l’ultima domanda è di “Cinema” ed è il quesito imprevisto. Enrico sceglie il valore di 40mila euro. Il concorrente sbaglia: a Claudia e Alessandro andranno 20mila euro ciascuno.

La prima concorrente a rispondere per diventare campionessa è Claudia, che ha un montepremi provvisorio di 120mila euro. Il primo quesito è sulle “cortesie musicali”. La concorrente dà la risposta esatta e può rispondere alla seconda domanda. Se indovina, ritorna campionessa. La domanda è sul divieto di circolazione delle auto del 1973. Claudia indovina anche questa risposta ed è la nuova campionessa. Andrà alla Ghigliottina, dove giocherà per 120mila euro.

L’Eredità 11 aprile diretta, la Ghigliottina di Claudia

Inizia la Ghigliottina della puntata de L’Eredità dell’11 aprile. La prima coppia di parole tra le quali deve scegliere la campionessa è “more/core”. La risposta esatta è core e Claudia ha indovinato. La seconda coppia di parole è “trovare/scoprire”. Clauda sbaglia, scegliendo scoprire. La risposta giusta, infatti, è trovare. La terza coppia di parole è “trucco/effetto”. Claudia indovina: effetto è la parola corretta. La quarta scelta è “pelle/stelle”. La campionessa sceglie pelle e indovina ancora. L’ultima scelta è “fiume/valle”. La risposta corretta è valle, ma Claudia sbaglia.

Le cinque parole sono “core”, “trovare”, “effetto”, “pelle” e “valle”. Claudia gioca per 30mila euro, dopo aver subito due dimezzamenti. La campionessa ammette di non aver trovato la risposta esatta. Claudia ha scelto come parola finale “seconda”. Gli abbinamenti con la parola scelta dalla campionessa sono, effettivamente, poco attinenti. Claudia, infatti, ha sbagliato: la risposta corretta era “eco”. Il conduttore saluta il pubblico e dà la linea al TG1: la puntata de L’Eredità dell’11 aprile finisce qui.