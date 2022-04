Condividi su

Questa sera, 11 aprile 2022, alle ore 21:45 su Canale 5 torna in diretta l’Isola dei famosi 2022. La nuova edizione del reality show è condotta da Ilary Blasi con l’aiuto degli opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria. Inviato sull’Isola: Alvin

Isola dei famosi 2022, 14 aprile, diretta

Inizia il programma. Ilary si collega con Alvin, che le comunica che Jovana ha dovuto abbandonare il gioco per problemi di salute.

Si passa subito a parlare di Roger ed Estefania, l’unica coppia rimasta in gioco. La loro armonia si è leggermente incrinata e gli scorsi giorni hanno battibeccato. Motivo del contrasto è stato un errore commesso da Estefania (ha parlato con Guendalina, membro dell’altra tribù) che ha portato alla privazione del fuoco. La modella ha scatenato le ire anche di Blind, che si è infuriato con lei perchè senza fuoco i naufraghi non hanno potuto mangiare per un giorno intero.

Il cantante ha discusso anche con Nicolas, da lui accusato di aver finto il malore avuto durante la scorsa diretta. Blind spiega di non essere stato l’unico a dubitare di lui. Cicciolina e Vladimir (in studio) difendono Vaporidis.

Momento televoto: l’eliminato di questa sera è Gustavo Rodriguez. Ilary gli chiede a chi vuole dare il suo bacio di Giuda e lui risponde senza esitazioni: “Per me è molto semplice. Negli ultimi giorni mi sono chiarito con Nicolas, è stato bello vederlo sorridere. Il mio bacio di Giuda lo do a Guendalina”.

Momento prova ricompensa: si gioca alla catapulta honduregna per conquistare un ricco bottino: patate, uova e farina. Ad avere la meglio (17 a 16) sono i Cucaracha.

Su Playa Sgamada, Clemente soffre la mancanza di sua moglie Laura. Ilary gli propone un patto: potrà andare a salutare sua moglie imbarcandosi su un cayuco, ma finirà direttamente in nomination. Se invece rinuncerà diventerà immune.

Clemente è molto indeciso, ma alla fine tenta l’impresa. Purtroppo la stabilità del cayuco è pressocché nulla e l’imbarcazione è trascinata dalla corrente. Russo tenta di recuperarla, ma poi si arrende.

Nel frattempo in Palapa, Edoardo e Blind stanno discutendo. “La gente spunta fuori in puntata per creare dinamiche. Non parli mai, parli sono in puntata. Ho sempre detto tutto a Nicolas e gli ho fatto l’imitazione in diretta e loro ora dicono che quando è stato male io non credevo a Nicolas. Quando io tutte le volte che non gli ho creduto gliel’ho sempre detto in faccia” – dice Edoardo rivolgendosi a Jeremias e Blind. “Nominatemi, voglio andare via. Per me la vita è come una partita di tennis, senza le palle non si gioca” – commenta Jeremias.

Clemente, recuperato il cayuco, riesce a raggiungere la sua Laura. I due si abbracciano e Laura piange. “Non voglio che lui esca e non avrei voluto si mettesse a rischio per me” – dice.