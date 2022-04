Stasera in tv lunedì 18 aprile 2022, tutti i programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv lunedì 18 aprile 2022. Su Raitre, l’attualità con il programma condotto da Sigfrido Ranucci, Report. Su Rete 4, l’attualità con Controcorrente – Prima serata, programma condotto da Veronica Gentili.

Stasera in tv lunedì 18 aprile 2022, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, la fiction Nero a metà 3, con Claudio Amendola, Miguel Gobbo Diaz. Due episodi: il primo s’intitola “Nei suoi panni“. Le indagini sul ladro ucciso nei pressi della casa di Alba portano Carlo (Claudio Amendola) a sospettare di Pugliani, ma le prove a suo carico sono poche. La vittima, che si chiamava Suleyman, era un informatore di Mattei, scorbutico agente della Narcotici. A seguire, il secondo episodio, “Un uomo perbene“. Monica è sempre più gelosa di Malik, che fatica a considerarla come la sua compagna. Alba, intanto, condividendo con Federico l’evolversi delle ricerche su sua madre, inizia a uscire con lui. Un notaio viene trovato morto in periferia, apparentemente vittima di un pirata della strada, ma qualcosa non torna.

Su Raidue, alle 21.20, la nuova edizione del varietà Made in Sud. La lunga attesa è finita: a due anni dalla precedente edizione, lo show che celebra la comicità “mediterranea” torna in una versione tutta nuova, in onda come sempre dall’Auditorium della Rai di Napoli. Padroni di casa, per la prima volta in coppia, sono Clementino e Lorella Boccia.

Su Raitre, alle 21.20, l’attualità con Report. Anche se lo stato di emergenza è finito, Sigfrido Ranucci non trascura quello che rimane un tema molto sentito dagli italiani. Si torna quindi a parlare di pandemia per capire come verranno gestiti gli ingenti fondi previsti dal Pnrr per rendere il nostro sistema sanitario all’altezza delle future sfide.

Su Rai 5, alle 21.15, Sciarada. Un itinerario nella Milano Anni 60 dell’ex medico e detective Duca Lamberti, personaggio letterario creato da Giorgio Scerbanenco (1911-1969) per i suoi romanzi noir: si va dalla Stazione Centrale al Duomo, dal Castello Sforzesco ai Navigli.

Programmi Mediaset, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Controcorrente – Prima serata. Questa settimana Nicola Porro e il suo “Quarta Repubblica” osservano un turno di riposo: ci pensa allora Veronica Gentili a raddoppiare il suo impegno per fornire ai telespettatori tutte le informazioni in tempo reale sui temi di maggiore attualità. A partire, naturalmente, dalla situazione ucraina.

Su Canale 5, alle 21.20, il reality L’Isola dei famosi. Pasquetta in televisione per i naufraghi di Cayo Cochinos, protagonisti di questa edizione del reality condotto da Ilary Blasi, affiancata da Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Quella di stasera è l’unica puntata in prima serata della settimana; giovedì 21 infatti “L’Isola dei famosi” non andrà in onda.

Su Italia 1, alle 21.20, il programma musicale Battiti live – Il viaggio della musica. Penultimo appuntamento con lo show in onda a bordo della nave Grandiosa in viaggio nel Mediterraneo. Al timone Elenoire Casalegno e la “Iena” Nicolò De Devtiis, affiancati dalla giovane attrice Mariasole Pollio. Si esibiscono, tra gli altri, Annalisa, Tananai, Sottotono, Riki e Matteo Romano.

Su Real Time, alle 21.25, il docu-reality Vite al limite. Protagonista dell’episodio è Krystal. La giovane, dopo aver subìto abusi per anni, si è buttata sul cibo. Per lei mangiare ha rappresentato fino ad oggi una forma di protezione, ma questa scelta sta minando la sua salute.

I film di questa sera lunedì 18 aprile 2022

Su Rai Movie, alla 21.10, il film western del 1954, di Robert Aldrich, Vera Cruz, con Gary Cooper, Burt Lancaster. Messico, 1866. Durante la rivoluzione popolare, un colonnello sudista e un avventuriero scortano una carrozza piena d’oro per difenderla dagli attacchi dei ribelli.

Su Tv8, alle 21.30, il film fantastico del 2013, di Christophe Gans, La Bella e la Bestia, con Vincent Cassel, Léa Seydoux. In un paesino della Francia, per salvare la vita del padre, la giovane Belle deve andare a vivere con una creatura mostruosa e dal pessimo carattere. Tra i due però nasce un sentimento.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film thriller del 2009, di Felix Gary Gray, Giustizia privata, con Gerard Butler. Clyde Shelton assiste impotente all’omicidio della moglie e della figlia. E quando il procuratore Nick Rice patteggia una pena mite per gli assassini, lui comincia a progettare la sua vendetta.

Su Iris, alle 21.00, il film di fantascienza del 1997, di R. Zemeckis, Contact, con Jodie Foster. Una ricercatrice capta un messaggio proveniente da una stella con gli schemi per costruire una macchina per il teletrasporto. Con difficoltà la donna riesce a farsi lanciare nello spazio.

Stasera in tv lunedì 18 aprile 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film musical del 2001, di Baz Luhrmann, Moulin Rouge, con Nicole Kidman, Ewan McGregor. Parigi, 1899. Christian, uno scrittore povero e sognatore, s’innamora della bella Satine, vedette del Moulin Rouge. I due, però, dovranno affrontare un destino avverso.

Su Sky Cinema Family, alle 20.05, il film d’animazione del 2016, di Jennifer Yuh, Alessandro Carloni, Kung Fu Panda 3. Dopo aver ritrovato il padre, Po raggiunge il suo villaggio natale, dove fa nuove amicizie. Ma una minaccia incombe: il potente spirito maligno Kai vuole conquistare la Cina.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2018, di Christian Gudegast, Nella tana dei lupi, con Gerard Butler. Una banda di rapinatori sta preparando il colpo del secolo. Il loro piano è studiato nei minimi dettagli, ma avranno a che fare con la squadra anticrimine di “Big Nick” O’ Brien.