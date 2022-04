Primo appuntamento 19 aprile diretta, le coppie della nuova puntata

Condividi su

Questa sera, martedì 19 aprile, va in onda alle 21.25 su Real Time, la nuova puntata di Primo appuntamento. Il reality sull’amore condotto dal “il Re di Cuori” Flavio Montrucchio. I single, protagonisti della puntata, si incontreranno per la prima volta nel consueto ristorante, sperando di trovare l’anima gemella. Uno degli incontri del quindicesimo episodio, è quello tra Titti e Dario, e poi quello tra Sofia e Nicholas, Violetta e Francesco.

Primo appuntamento 19 aprile diretta

Inizia la quindicesima puntata del 19 aprile di Primo appuntamento. La prima ospite si chiama Titti ed ha 36 anni, e nella vita si occupa di fotografia. Adora viaggiare e cucinare. Afferma di non avere un sogno nel cassetto se non quello di sposarsi. Incontra Dario, commercialista di 40 anni. Da 20 anni suona nei locali, e anche lui ha la passione per i viaggi.

La prossima ospite di Primo appuntamento si chiama Sofia e ha 20 anni. Ha finito da qualche anno gli studi in grafica, e la sua passione più grande è la danza del ventre. Spera di innamorarsi e di vivere la favola che non ha mai vissuto. Sofia incontra Nicholas, di 19 anni e lavora al supermercato perché si è preso un anno sabatico dallo studio.

La puntata di Primo appuntamento del 19 aprile continua con Francesco, musicista di 81 anni. E’ single da sei anni e cerca amore. Per lui si tratta del primo appuntamento al buio. Incontra Violetta di 73 anni. Anche lei ha la passione per la musica, e le piace molto andare da sola ai concerti. Le piace essere diversa dagli altri, e ci deve essere sempre un qualcosa si originale.

La cena tra le coppie

La prima cena di Primo appuntamento del 19 aprile è tra Titti e Dario, che sembrano avere tante cose in comune. Alla domanda di Dario sul perché lei sia single, Titti risponde che in una relazione di coppia è molto gelosa. Racconta inoltre che il suo lavoro per la fotografia è nato prima ancora come una passione. Dario d’altra parte afferma che la sua compagna deve arricchirgli la vita, e non regalargli felicità in quanto è in grado di trovarla da solo.

Inizia la cena anche per Francesco e Violetta. Lui le regala una rosa e nonostante l’emozione vanno subito alla ricerca di sintonia. Anche Sofia e Nicholas trovano una grande intesa. Lui racconta di essere stato a Parigi e che pratica come sport il pugilato.

Nel frattempo Titti e Dario parlano delle loro storie d’amore passate, raccontandosi anche qualche aneddoto. Nonostante sia stata tradita, Titti afferma di credere ancora nell’amore. Violetta invece racconta a Francesco di non amare rimanere in casa, ma le piace molto uscire e stare sempre in movimento. Dopo un inizio un po’ tentennante, anche Francesco riesce a sfoderare il suo fascino.

Primo appuntamento 19 aprile, Mauro e Viktoria

La puntata di Primo appuntamento del 19 aprile continua con Viktoria, già protagonista di questa nuova edizione. Non è riuscita a trovare l’amore ma è rimasta molto colpita dal barman Mauro, con cui questa sera avrà un appuntamento, ma lui ancora non lo sa. Viktoria arriva al ristorante e Mauro le prepara un cocktail. Viktoria viene accompagnata subito dopo al tavolo, dove al breve verrà raggiunta da lui.

L’evoluzione delle coppie