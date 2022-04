L’Eredità 21 aprile diretta, è Sofia la campionessa ma non vince il montepremi

Condividi su

Inizia alle 18.45 su Rai 1 la puntata del 21 aprile de L’Eredità condotto da Flavio Insinna. La campionessa in carica è Claudia, che nella puntata di ieri non è riuscita ad indovinare la parola nel gioco della Ghigliottina, per un montepremi di 50.000 euro. Ha infatti scritto “Scoperto” ma la parola giusta era “Vago”.

L’Eredità 21 aprile diretta, i concorrenti della puntata

Inizia la puntata L’Eredità del 21 aprile. Flavio Insinna saluta la campionessa Claudia e presenta i nuovi concorrenti. Si parte con il gioco degli Abbinamenti. Ad iniziare è Bianca Maria di Brescia che deve indovinare in base al personaggio se indossa o no il cappello. Tocca a Francesco di Carpi, per lui l’abbinamento Nome proprio o Comune.

Si prosegue con Piera da L’Aquila, che deve associare alla capitale il paese. Miriam della provincia di Avellino, deve invece dire a quale varietà appartiene il frutto. Ritorna a L’Eredità del 21 aprile Sofia che deve abbinare il nome di un pesce all’acqua dolce o salata. Luca deve associare il nome alla sua attività principale di attrice o cantante. La campionessa Claudia sceglie di salvare Sofia e la sfida dei 60 secondi è tra Piera e Miriam. Vince Piera.

La puntata de L’Eredità del 21 aprile prosegue con il primo Volta pagina. I concorrenti giocano al Metti, leva cambia. Il gioco consiste nel togliere una lettera dalla parola, per indovinare quella corretta in base alla definizione data. Si sfidano al gioco dei 60 secondi Sofia e Bianca Maria. Prosegue il gioco Sofia. Le Quattro date è il gioco de L’Eredità del secondo Volta pagina. Le date sono 1952 – 1963 – 1986 – 2003. Al termine del gioco è la campionessa Claudia a puntare il dito contro Francesco. Vince Claudia.

I Paroloni – Il Triello

L’Eredità del 21 aprile continua con I Paroloni. La prima parola è Barracello, ovvero una guardia privata. La seconda parola è Ornitio che è un vento caldo di ponente. La sfida dei 60 secondi è tra Luca e Claudia. A vincere è Claudia che va al Triello insieme a Sofia e Piera.

Inizia Piera il Triello de L’Eredità del 21 aprile, con 20.000 euro che sceglie la categoria Tempi moderni. Tocca a Sofia, anche lei con 20.000 euro, e sceglie Fantasia. A rispondere correttamente è Piera. La categoria scelta da quest’ultima è Italiano. Sceglie subito dopo Scienza, ed è Sofia a dare la risposta esatta. Si prosegue con Storia ma Sofia sbaglia e vanno 20.000 euro a Claudia e 20.000 a Piera.

Risponde correttamente Claudia alla domanda della categoria Cinema, e passa a 70.000 euro. Fa Piera il primo passo verso la Ghigliottina. Si parla di Leggende metropolitane, e poi Animali blasonati. Da la risposta esatta Sofia e va così al gioco della Ghigliottina.

L’Eredità 21 aprile – La Ghigliottina

Le parole della Ghigliottina de L’Eredità del 21 aprile sono: Legno, Prosciutto, Ruolo, Invidia, Tacco.

Per un montepremi di 40.000 euro Sofia scrive “Parte”, ma la parola della Ghigliottina è “Punta”.