Stasera in tv venerdì 22 aprile 2022, I programmi in onda

Stasera in tv venerdì 22 aprile 2022. Su Raitre, il film documentario Bella Ciao, per la libertà. Su Italia 1, invece va in onda il film di e con Sylvester Stallone, Rocky II.

Stasera in tv venerdì 22 aprile 2022, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, il talent The Band. Per quattro settimane Carlo Conti offre a otto band musicali l’occasione di farsi conoscere dal grande pubblico di Raiuno. Come ogni talent che si rispetti, anche questo ha una giuria fatta di celebrità (Carlo Verdone, Gianna Nannini e Asia Argento). Inoltre ogni gruppo avrà un suo illustre tutor.

Su Raitre, alle 21.20, il film documentario del 2022 di Giulia Giapponesi, Bella Ciao, per la libertà. Da inno dei partigiani a simbolo di lotta delle nuove generazioni, “Bella ciao” è diventata anche colonna sonora di una serie di successo come “La casa di carta” su Netflix. Nel film documentario Vinicio Capossela e altri artisti raccontano, attraverso materiale di archivio e immagini di cronaca, la storia del canto della nostra Resistenza.

Su Rai 5, alle 21.15, Art Night. Neri Marcorè propone un itinerario tra autori, opere e contestazioni che hanno gravitato intorno alla Biennale d’arte. Segue una monografia su Mark Rothko, uno degli artisti che hanno rivoluzionato l’arte della seconda metà del Novecento.

Programmi Mediaset, La7

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarto grado. La guerra in Ucraina e poi focus sui fatti di cronaca nera più seguiti dal pubblico nel programma di Gianluigi Nuzzi. In queste settimane si è parlato di nuovo del caso di Yara Gambirasio: la procura di Venezia ha indagato un giudice e una funzionaria del tribunale di Bergamo per frode in processo.

Su Canale 5, alle 21.20, il varietà Big Show. Dall’Auditorium del Massimo, a Roma, terzo dei sei appuntamenti previsti con lo show condotto da Enrico Papi. Al suo fianco, oltre a una presenza femminile a sorpresa, ritroviamo anche il comico Scintilla, nel ruolo di aiutante maldestro e Cristina D’Avena nell’inedita veste di inviata.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Propaganda Live. Anche nelle recenti puntate dedicate alla guerra, Diego Bianchi ha potuto contare sull’apporto dei suoi fedelissimi. A partire da Roberto Angelini, chitarrista e “capitano” della Propaganda Live Band, che lavora con lui dal 2013.

Tv8, Nove, Real Time

Su Tv8, alle 21.30, il giallo tv del 2018, I delitti del Barlume – Un due tre stella! con Stefano Fresi. Massimo Viviani sparisce senza dare spiegazioni. Intanto Fusco indaga sull’omicidio di un marinaio. A Pineta arriva Beppe Battaglia, un uomo corpulento con l’accento romano.

Su Nove, alle 21.25, il varietà Fratelli di Crozza. Maurizio Crozza torna con i live dopo la pausa di Pasqua. Anche stasera il comico genovese porta sul palco i fatti di attualità politica e sociale della settimana con i suoi personaggi e gli impareggiabili monologhi satirici.

Su Real Time, alle 21.25, il reality Cake Star – Pasticcerie in sfida. Questa sera la simpatica Katia Follesa e l’affascinante chef Damiano Carrara sono a caccia delle migliori pasticcerie di Caserta. Chi tra le tre pasticcerie prescelte realizzerà il dolce migliore all’ombra della Reggia?

I film di questa sera venerdì 22 aprile 2022

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 2001, di J.P. Jeunet, Il favoloso mondo di Amélie, con Audrey Tautou. Parigi. La dolce Amélie Poulain, cameriera in un bar di Montmartre, si prefigge il difficile compito di fare felice il prossimo. E quando poi l’amore irrompe nella sua vita…

Su Italia 1, alle 21.20, il film drammatico del 1979, di e con Sylvester Stallone, Rocky II. Uscito con onore dal match contro il campione del mondo Apollo Creed, Rocky Balboa (Sylvester Stallone) lascia l’agonismo, si sottopone a un intervento alla retina, sposa Adriana e si prepara a diventare padre. Apollo però vuole a tutti i costi una nuova sfida sul ring: Rocky accetta e inizia ad allenarsi.

Su Iris, invece, alle 21.00, il film horror del 1980, di Stanley Kubrick, Shining, con Jack Nicholson, Shelley Duvall. Lo scrittore Jack Torrance accetta di alloggiare con il figlio e la moglie Wendy come custode invernale in un albergo, dove anni prima era avvenuta una strage. La follia è in agguato.

Su La 5, alle 21.10, il film commedia del 2001, di S. Maguire, Il diario di Bridget Jones, con Renée Zellweger. Bridget Jones è una trentenne con problemi di peso, alcool e sigarette, per di più innamorata del capufficio. Quando scopre che quest’ultimo la prende in giro si licenzia.

Stasera in tv venerdì 22 aprile 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, il telefilm Diavoli, con Patrick Dempsey, Alessandro Borghi, Lars Mikkelsen. 2020. A Milano, durante la pandemia da coronavirus, Massimo e Dominic s’incontrano. I ricordi tornano al 2016, a Londra: Massimo è Ceo dell’NYL e tratta con investigatori cinesi.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film fantastico del 2021, di Adam Wingard, Godzilla Vs. Kong. Sull’isola di Skull, Godzilla e Kong sono misteriosamente attratti da un’anomala attività sismica che li mette l’uno contro l’altro. Lo scontro nasconde un’oscura cospirazione tra fazioni rivali.

Su Sky Cinema Suspense, infine, alle 21.00, il film thriller del 2007, di Billy Ray, Breach – L’infiltrato, con Ryan Phillippe, Chris Cooper. Un giovane agente dell’Fbi viene messo alle costole di un suo superiore, sospettato di vendere segreti ai russi. Ma l’uomo è un osso duro e incastrarlo non è facile.