The Band diretta 22 aprile: la prima puntata del nuovo show di Carlo Conti

Venerdì 22 aprile, a partire dalle 21.25 su Rai 1, va in onda il primo appuntamento di The Band, trasmesso da Montecatini Terme. Alla guida del nuovo programma Carlo Conti. Sono quattro le puntate previste.

I protagonisti sono 8 gruppi musicali, di vario genere, di cui conoscere le storie. Ogni band avrà un tutor il quale potrà valutare anche le esecuzioni dei gruppi avversari.

Gli otto tutor sono Giusy Ferreri, Irene Grandi, Dolcenera, Federico Zampaglione, Marco Masini, Francesco Sarcina, Rocco Tanica, Enrico Nigiotti.

La giuria di The Band invece è formata da Gianna Nannini, Carlo Verdone ed Asia Argento.

Nella prima puntata partecipano 16 gruppi ma la metà verrà eliminata:

Emilia Romagna: RIFLESSO (Ferrara)- JF BAND (Parma)

The Band, diretta 22 aprile, prima puntata, Ferreri e Zampaglione

Nella diretta del 22 aprile Carlo Conti accoglie sul palco gli otto tutor che seguiranno le altrettante band che si salveranno dall’eliminazioni. I gruppi che rimangono in gioco saranno presenti per tutte le puntate. Il conduttore spiega che non sono previsti premi in denaro o contratti discografici ma solo la voglia di ripartire dopo due anni estremamente complicati.

Presenta poi i tre giudici di The Band, Asia Argento, Carlo Verdone e Gianna Nannini.

Ogni tutor ascolterà l’esecuzione di due gruppi musicali e potranno sceglierne solo uno. Inizia Giusy Ferreri con le Cherry Bombs, da Milano. E’ composta da sole donne che provengono da varie parte d’Italia. Propongono Il mare impetuoso al tramonto salì sulla luna e di Zucchero.

Il Riflesso invece è formato da soli uomini. Svolgono diversi mestieri ma sono uniti dalla grande passione per la musica. Hanno scelto di portare sul palco di The Band il brano Via di Claudio Baglioni.

Giusy Ferreri sceglie le Cherry Bombs, suscitando l’approvazione dei tre giudici che condividono la sua opinione.

Secondo tutor a dover scegliere è Federico Zampaglione. Si esibisce per prima la JF Band. E’ formata da studenti universitari, dove la cantante è accompagnata da musicisti uomini. Propongono Rolling in the deep di Adele.

Sfida la band disco dance, Keller Band. I componenti svolgono mestieri differenti. Interpretano Voglio Vederti danzare di Franco Battiato, facendo scatenare il pubblico di Montecatini Terme.

Secondo Zampaglione rappresentano due realtà ben diverse ma sceglie la JF Band. I tre giudici si aspettano di più da questo gruppo e sperano che riesca a stupirli nelle prossime puntate. Per Asia Argento devono lavorare anche sul look.

The Band, Irene Grandi e Francesco Sarcina

Terza tutor a salire sul palco è Irene Grandi. Si esibisce il gruppo Dan e i suoi fratelli, che fanno musica rock anni Cinquanta e Sessant. Uno dei componenti è docente di musica. Hanno scelto il brano Come mai degli 883, in chiave originale.

Si confrontano con i N’Ice Cream. Il gruppo è nato 8 anni fa e alcuni di loro sono autodidatta. I componenti si conoscono sin dai tempi dell’asilo e due di loro lavorano insieme. Propongono la canzone Se perdo anche te di Gianni Morandi, in versione rock.

Irene Grandi sceglie i N’Ice Cream, ai quali potrebbe dare maggiore aiuto in quanto gli avversari sono già ben strutturati. I giudici condividono la sua scelta.

E’ il turno di Francesco Sarcina. Si esibiscono per prime le Living Dolls, gruppo di mamme che fanno musica rock da 10 anni. Hanno scelto Should I Stay or Should I Go dei Clash.

Segue l’esibizione dei Silent Project, band invece tutta al maschile. Due di loro sono anche artisti di strada. Il batterista, giovanissimo, è già padre di due figli. Scelgono un classico di Lucio Battisti, Dieci ragazze.

Francesco Sarcina salva le Living Dolls, sulle quali immagina già il percorso da fare insieme. Gianna Nannini avrebbe preferito i Silent Project perché hanno del potenziale.

La scelta di Rocco Tanica

Quinto tutor a dover scegliere tra due band è Rocco Tanica, uno dei componenti di Elio e le Storie Tese. Si esibiscono i Xela Unplugged, da Varese. La band è composta da soli 3 componenti. Portano sul palco il brano Blurred Lines di Robin Thicke.