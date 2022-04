Amici 21, 16 aprile 2022, diretta puntata

Condividi su

Questa sera, 16 aprile 2022, alle ore 21.20 su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del Serale di Amici 21. La scuola di Maria De Filippi torna in prima serata. I giovani talenti si sfideranno per ottenere il titolo di vincitore, guidati dai professori sempre più agguerriti e determinati.

Inizia il programma. Una prova fisica (una gara all’ultima flessione) decreta che a scegliere la busta stasera sia Stefano De Martino. La busta contiene i nomi della Peparini e della Pettinelli, è dunque la loro squadra ad iniziare la prima manche.

Le prof scelgono di sfidare Zerbi-Celentano. La prima prova è LDA vs Albe. LDA propone la sua versione di “Niente paura” di Ligabue, una cover dolce e d’effetto. Albe canta “Cosa resterà degli anni ‘80” in versione green, spronando a salvare il nostro pianeta. I giudici assegnano il punto ad Albe.

La seconda prova è un guanto di sfida Dario vs Michele. La Peparini vuole dimostrare che il ballerino della squadra della Celentano non sia versatile quanto Dario. I ballerini eseguono tre coreografie di stili diversi. Vince Dario.

La terza prova è Dario vs Luigi. Luigi canta “L’ombelico del mondo” e travolge lo studio con la sua energia. Impossibile non dargli il punto.

Vince la prima sfida la squadra Celentano-Zerbi.

Albe e Dario sono a rischio eliminazione. Sissi e Serena piangono. Maria sorprende i due ragazzi comunicando loro che in questa puntata non ci saranno due eliminazioni. Ci sarà un ballottaggio finale a tre. Ad andare al ballottaggio è Dario.

Zerbi-Celentano sfidano i Cucca-Todaro. La prima prova è Nunzio vs Luigi. Luigi canta “Un’emozione da poco”. Nunzio balla una coreografia ispirata al film “Il ciclone”.

“Nunzio è come l’insalata, è un contorno. Tutte le sue coreografie sono piene di belle donne. Mi ha dato l’idea di un’insalatina” – commenta la Celentano. “L’insalatina scondita è entrata a due settimane dal serale ed è ancora qui” – risponde Todaro.

Seconda prova: Serena e Alex vs LDA. Alex canta “Amati sempre” mentre Serena danza una coreografia ispirata alle farfalle. LDA canta un medley di Alan Sorrenti.

La terza prova è Alex vs Michele. Alex riceve dei complimenti inaspettati: “In questa canzone non hai urlato, hai interpretato, mi sei piaciuto” – commenta Zerbi, che solitamente invece critica il cantante. Nonostante ciò vince Michele, che assegna la vittoria alla sua squadra.

A rischio eliminazione vanno Serena, Sissi ed Alex. Al ballottaggio finale con Dario va Serena.

Guanto di sfida tra Prof. Todaro e Cuccarini sfidano Zerbi e Celentano sui balli di gruppo.

Lorella e Raimondo sono bravissimi e trascinano il pubblico con il loro incontenibile carisma.