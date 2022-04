Amici 21 diretta puntata del 23 aprile: The Kolors tra gli ospiti

Condividi su

Sabato 23 aprile, dalle ore 21:25 su Canale 5, è prevista la messa in onda di una nuova puntata del serale di Amici 21. Alla conduzione, come sempre, ci sarà Maria De Filippi. Anche nel prossimo appuntamento, la serata ha come protagonisti i concorrenti, suddivisi in tre squadre. In particolare, il team capitanato da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi è composto da Luigi, LDA e Michele. I Cucca-Todo (Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro), invece, si affidano a Sissi, Alex, Serena e Nunzio. Infine, la squadra composta da Anna Pettinelli e Veronica Peparini è formata da Albe e Dario.

A giudicare le esibizioni dei concorrenti della puntata del 23 aprile di Amici 21 ci saranno Emanuele Filiberto, Stash e Stefano De Martino. Nel prossimo appuntamento del programma sono attesi, in qualità di ospiti, i The Kolors e Nino Frassica.

Amici 21, puntata 23 aprile diretta

Inizia la puntata del 23 aprile di Amici. Maria De Filippi chiama subito in causa i tre giudici Stefano, Emanuele e Stash. I tre, infatti, dovranno cimentarsi in una gara di salto con la corda. Il vincitore sceglierà una busta, nella quale è contenuto il nome della squadra che inizia la prima manche.