Amici 21 puntata del 23 aprile, diretta: LDA eliminato

Condividi su

Sabato 23 aprile, dalle ore 21:25 su Canale 5, è andata in onda di una nuova puntata del serale di Amici, nella quale è stato eliminato LDA. Alla conduzione, come sempre, Maria De Filippi. Anche nel prossimo appuntamento, la serata ha come protagonisti i concorrenti, suddivisi in tre squadre. In particolare, il team capitanato da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi è composto da Luigi, LDA e Michele. I Cucca-Todo (Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro), invece, si affidano a Sissi, Alex, Serena e Nunzio. Infine, la squadra composta da Anna Pettinelli e Veronica Peparini è formata da Albe e Dario.

A giudicare le esibizioni dei concorrenti della puntata del 23 aprile di Amici ci saranno Emanuele Filiberto, Stash e Stefano De Martino. Gli ospiti sono i The Kolors e Nino Frassica.

Amici 21, puntata 23 aprile diretta

Inizia la puntata del 23 aprile di Amici. Maria De Filippi chiama subito in causa i giudici Stefano, Emanuele e Stash. I tre, infatti, devono cimentarsi in una gara di salto con la corda. Il vincitore sceglierà una busta, nella quale sarà contenuto il nome della squadra che inizia la prima manche. Emanuele Filiberto vince la sfida e sceglie la busta numero 1. La squadra estratta è quella di Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro. I Cucca-Todo scelgono di sfidare il team composto da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. Sono loro, dunque, i protagonisti della prima manche.

La prima sfida della puntata di Amici del 23 aprile è tra Alex e LDA. Inizia l’allievo di Rudy, che si esibisce con Se bruciasse la città. Subito dopo è il momento di Alex, che porta sul palco il singolo Adore you. Lorella Cuccarini coglie l’occasione per festeggiare il primo disco d’oro ottenuto dal proprio cantante. La sfida viene vinta da Alex.

Amici 23 aprile, LDA a rischio eliminazione

La seconda sfida della manche è tutta incentrata sul ballo: Nunzio, infatti, affronta Michele. Inizia il ballerino di Alessandra Celentano. La maestra promette: “Michele sarà ironico, ma allo stesso tempo elegante e di classe”. L’esibizione del ballerino è, effettivamente, molto bella. Nunzio risponde esibendosi sulle note di Objection. Scontro tra Todaro e Celentano: il professore, infatti, critica la collega per aver definito Nunzio “brutto”. La professoressa non cambia idea e attacca Todaro: “Nunzio, fisicamente, è uguale a te“. Il punto va a Michele.

Le due squadre sono a pari punti. È la terza sfida a decretare il team vincente della prima manche di Amici del 23 aprile. I Cucca-Todo annunciano un guanto di sfida: Alex e Sissi affrontano Luigi e LDA. Entrambe le coppie si devono esibire sul singolo Se piovesse il tuo nome di Elisa. Rudy critica il guanto di Lorella, definito “non equo”. Dopo la discussione, iniziano le esibizioni. Il punto va a Sissi e Alex. La squadra di Lorella e Todaro, dunque, vince la prima manche della puntata del 23 aprile di Amici. L’intera squadra Zerbi-Cele è, invece, al ballottaggio. Maria De Filippi annuncia che anche nella puntata odierna ci sarà una sola eliminazione.

Inizia il ballottaggio della puntata del 23 aprile di Amici. Il primo a esibirsi è LDA, che porta sul palco il suo nuovo inedito Bandana. Tocca, poi, a Michele, che porta sul palco il Don Chisciotte. Infine, il ballottaggio si conclude con Luigi, che canta l’inedito Tienimi stanotte. Il primo allievo salvo è Michele. Prima pausa pubblicitaria: al rientro, uno tra Luigi e LDA andrà al ballottaggio finale e, dunque, a rischio eliminazione. L’allievo al ballottaggio finale è LDA.

Seconda manche

Inizia la seconda manche della puntata del 23 aprile di Amici. I Cucca-Todo sfidano, ancora una volta, il team guidato da Alessandra Celentano e da Rudy Zerbi. La prima sfida della manche è tra Alex e Luigi. Parte l’allievo di Lorella, che canta Urlo e non mi senti. Tocca, poi, a Luigi, che porta sul palco Bella senz’anima. Entrambe le esibizioni sono state di alto livello. I giudici scelgono di dare il punto a Luigi.

La puntata del 23 aprile di Amici prosegue con la seconda sfida. Si scontrano Serena e Michele. Inizia l’allieva di Raimondo Todaro, che si esibisce in un passo a due con Nunzio. La coreografia è un omaggio a Casa Vianello. La Celentano critica: “Più che un balletto ho visto una scenetta. Nunzio ha ostacolato Serena, che poteva fare molto di più“. L’allievo sbotta: “Assurdo“. Successivamente, si esibisce Michele. Nuovo scontro tra Todaro e Celentano. Il maestro, infatti, critica la collega: “Michele è bravo, ma non è farina del tuo sacco: era già bravo quando è entrato e non è merito tuo“. La sfida viene vinta da Michele. La seconda manche, dunque, viene vinta dalla squadra Zerbi-Celentano.

Nunzio a rischio eliminazione

Saranno i professori a scegliere i tre allievi da mandare al secondo ballottaggio della puntata del 23 aprile di Amici. Vengono selezionati Serena, Nunzio e Alex. Il ballottaggio viene aperto da Serena, che balla sulle note di Le cose che non dico. Continua Alex, che porta l’inedito Senza chiedere permesso. Infine, si esibisce Nunzio. La prima allieva salva è Serena. Al ballottaggio finale va Nunzio.

La puntata di Amici del 23 aprile continua con il guanto di sfida tra professori. Il tema scelto dai Cucca-Todo è l’horror: i due, infatti, ballano sulle note di Thriler. I Zerbi-Cele rispondono esibendosi con Cacao meravigliao. I giudici fanno vincere la squadra di Rudy e Alessandra. Pubblicità.

Amici 23 aprile, diretta: terza manche

Continua la puntata di Amici del 23 aprile. Zerbi-Cele scelgono di sfidare, nella terza manche, la squadra composta da Anna Pettinelli e da Veronica Peparini. La prima sfida della manche è un guanto di sfida: Michele contro Dario. I due dovranno esibirsi sul singolo Your song. Scontro tra Celentano e Peparini. La maestra di danza classica critica il fisico di Dario, definito “non tonico” e con “brutte proporzioni“. Inoltre, la Celentano definisce “arrogante” l’allievo. Veronica Peparini difende Dario: “Sciocchezze. Certe cose, dette a un ragazzo di 18 anni, non sono carine. Giustifichi sempre le sporcature di Michele“. Il primo a esibirsi è Dario, seguito poi dal collega. I giudici assegnano il punto a Michele.

La manche di Amici del 23 aprile continua con la sfida tra Michele e Albe. Il ballerino si esibisce in una coreografia modern. Il cantante, invece, canta Il gatto e la volpe ed è accompagnato dal ballerino Dario. La sfida viene vinta da Albe. Stefano De Martino elogia il cantante: “Sei migliorato davvero tanto“. La terza sfida della manche è tra Luigi e Dario. Il primo a esibirsi è il cantante, seguito poi dal ballerino. A vincere la sfida è Luigi. La squadra Zerbi-Cele, dunque, ha vinto la terza manche. Albe e Dario, invece, sono al ballottaggio.

Dario al ballottaggio finale e Amici Senior

Prosegue la puntata di Amici del 23 aprile. Il terzo ballottaggio della serata inizia con Albe, che canta l’inedito Millevoci. Dario, invece, balla sulle note di Some nights dei Fun. Al ballottaggio finale va Dario. Uno tra LDA, Dario e Nunzio dovrà lasciare per sempre la scuola di Amici di Maria De Filippi. La serata continua con il format Amici Senior: sul palco, infatti, sale Nino Frassica.

Amici 23 aprile: Dario è salvo, LDA e Nunzio a rischio eliminazione

Inizia il ballottaggio finale di Amici del 23 aprile. Il primo a esibirsi è Nunzio. LDA, invece, canta l’inedito Scusa. Il cantante, durante l’esibizione, dimentica le parole del testo, ma riesce comunque a non interrompersi. Il ballottaggio si conclude con Dario. Quest’ultimo è il primo allievo salvo, mentre Nunzio e LDA sono ancora a rischio eliminazione.

Inizia la sfida finale tra LDA e Nunzio. Il primo a esibirsi è l’allievo di Rudy Zerbi, che canta Caruso. LDA, subito dopo l’esibizione, si commuove. Nunzio, invece, balla sulla versione spagnola di Bella Ciao. È nuovamente il momento di LDA, che canta Ma il cielo è sempre più blu. Il ballottaggio finale viene concluso da Nunzio, che balla La copa de la vida. Tutti gli allievi della scuola devono tornare in casetta: come sempre, il nome dell’eliminato viene comunicato lontano dallo studio. Prima, però, si assegna il Premio Tim. A vincerlo è Sissi.

Amici 23 aprile diretta, LDA è eliminato

La puntata di Amici del 23 aprile si avvia alla conclusione. Nunzio, in casetta, è convinto di essere eliminato: “L’unico rimpianto che ho è di non essere entrato a settembre”. In attesa del verdetto, il ballerino scoppia in lacrime e viene consolato dai compagni. Anche LDA appare provato: “Se uscissi, mi dispiacerebbe. Ho sensazioni strane. Vedo che Nunzio ha il fuoco dentro e mi dispiacerebbe se dovesse uscire. Comunque vada, io non sono fiero di me“. Maria De Filippi comunica che l’eliminato è LDA.

Amici LDA eliminato, si esibiscono i The Kolors

Nunzio scoppia in lacrime e contesta la scelta dei giudici: “Non è giusto“. La conduttrice, parlando con LDA, svela: “Tuo padre (Gigi D’Alessio, ndr), da quando sei dentro la scuola, non mi ha mai cercato. Non mi ha fatto neanche gli auguri a Natale, quest’anno. Essere figlio di tuo padre è un privilegio ma, al tempo stesso, un macigno. L’importante è riuscire a conviverci“. Il cantante ringrazia Maria De Filippi: “Mi hai dato la possibilità di farmi conoscere. Qui dentro mi avete migliorato“. Si ritorna in studio, dove Maria De Filippi presenta l’esibizione dei The Kolors. Il gruppo si esibisce con il loro nuovo singolo Blackout. Termina qui la puntata di Amici del 23 aprile.