Stasera in tv domenica 24 aprile 2022, I programmi in onda

Stasera in tv domenica 24 aprile 2022. Su Raitre, l’attualità con il programma condotto da Fabio Fazio, Che tempo che fa. Su Italia 1 invece va in onda il film commedia Così è la vita, con Aldo, Giovanni e Giacomo.

Stasera in tv domenica 24 aprile 2022, Rai

Su Raiuno, il film tv del 2021, di Alberto Negrin, Rita Levi Montalcini, con Elena Sofia Ricci, Luca Angeletti. 1986. Rita Levi Montalcini (Elena Sofia Ricci) riceve il Premio Nobel per la Medicina. Poco dopo conosce una giovane violinista che sta perdendo la vista a causa di una rara patologia alla cornea. Forse la sua scoperta degli Anni 50, la molecola NGF, potrebbe essere utilizzata per guarire la ragazza.

Su Raitre, alle 20.00, l’attualità con Che tempo che fa. Un’altra domenica sera con Fabio Fazio che parla con i suoi ospiti della guerra in Ucraina, della pandemia e di altri temi, senza dimenticare l’anniversario della Liberazione che si celebra domani. E come sempre spazio anche a Luciana Littizzetto e al suo commento sui fatti della settimana.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Zona Bianca. Oggi la Francia sceglie il suo Presidente della Repubblica: Giuseppe Brindisi dedica ampio spazio al duello tra Emmanuel Macron e Marine Le Pen, commentando le prime proiezioni di voto con i suoi ospiti. Inevitabile poi tornare sulla Terra in Ucraina, tra sviluppi militari e prospettive diplomatiche.

Su La7, invec, alle 21.15, l’attualità con Non è L’Arena. Ogni appuntamento con Massimo Giletti riserva sempre qualche colpo di scena tra servizi esclusivi e monologhi che sfociano spesso in veri e propri atti d’accusa. Anche oggi in primo piano la tragedia della guerra in Ucraina.

Su Tv8, alle 21.50, Motociclismo: G.P. del Portogallo. In differita la quinta gara del Motomondiale, disputata nel pomeriggio all’Autodromo do Algarve di Portmao. Il campione più atteso è Enea Bastianini, leader provvisorio della classifica iridata che ha già vinto due Gran Premi.

Su Real Time, alle 21.25, il reality Ti spedisco in convento. Le suore che nella seconda stagione del reality accolgono le ragazze da “mettere in riga” sono le Figlie del Divino Zelo. Il convento si trova a Trani ed è il santuario di Santa Maria. Tra le sorelle c’è Suor Patrizia, la madre superiora.

I film di questa sera domenica 24 aprile 2022

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 2009, di Harald Zwart, La Pantera Rosa 2, con Steve Martin. L’imbranatissimo ispettore Clouseau viene richiamato in servizio d’urgenza: farà parte di una squadra di detective che ha il compito di scovare Tornado, un ladro inafferrabile.

Su Italia 1, invece, alle 21.20, il film commedia del 1998, di Giacomo Poretti, Aldo Baglio, Giovanni Storti e Massimo Venier, Così è la vita, con Aldo, Giovanni e Giacomo, Marina Massironi. il poliziotto Giacomo (Giacomo Poretti) viene sequestrato da Aldo (Aldo Baglio), detenuto in attesa di processo. Questi riesce a rapire anche l’inventore di giocattoli Giovanni (Giovanni Storti). I tre intraprendono un viaggio durante il quale conoscono la misteriosa Clara (Marina Massironi).

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film d’azione del 1999, di James Foley, The corruptor – Indagine a Chinatown, con Mark Wahlberg. L’agente Wallace viene affiancato da un collega cinese per far fronte a una guerra fra le triadi. Dopo le prime incomprensioni, riusciranno però ad avere la meglio.

Stasera in tv domenica 24 aprile 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 19.00, il film thriller del 2015, di Michael Mann, Blackhat, con Chris Hemsworth. L’hacker Nicholas Hathaway deve scontare una lunga pena. L’agente dell’Fbi Chen Dawai gli offre la libertà in cambio dell’aiuto per identificare e bloccare i membri di una rete di criminali informatici.

Su Sky Cinema Family, invece, alle 21.00, il film commedia del 2010, di Eric Brevig, L’orso Yoghi. Il sindaco Brown ha imposto la chiusura del parco di Jellowstone. Per impedirlo, Yoghi e Bubu, i due famosi orsi creati da Hanna e Barbera, si alleano con il loro storico nemico ranger Smith.

Su Sky Cinema Suspense, infine, alle ore 21.00, il film d’avventura del 2010, di Danny Boyle, 127 ore, con James Franco. La vera storia dell’escursionista statunitense Aron Ralston. Bloccato in un crepaccio, con un braccio intrappolato, riuscirà a trovare la forza di liberarsi, percorrere 12 chilometri e mettersi in salvo.