Domenica In 24 aprile, tra gli ospiti Raoul Bova e Shel Shapiro

Domenica 24 aprile, dalle ore 14:00 su Rai 1, è prevista in programmazione una nuova puntata di Domenica In. A condurre, come sempre, Mara Venier. La conduttrice, anche nel prossimo appuntamento, ospiterà in studio molti ospiti, tra cui Raoul Bova.

Domenica In 24 aprile, tra gli ospiti di Mara Venier anche Tommaso Paradiso

Mara Venier, durante la puntata di Domenica In del 24 aprile, accoglierà, dunque, in studio Raoul Bova. L’attore, intervistato dalla conduttrice, parla della sua partecipazione a Don Matteo. Qui, infatti, l’attore interpreta Don Massimo, ovvero il nuovo parroco chiamato a sostituire Terence Hill. Missione decisamente non semplice, che suscita (inevitabilmente) molta curiosità tra il pubblico.

Durante la lunga diretta con Domenica In del 24 aprile, poi, sarà ospite anche Tommaso Paradiso. Per anni frontman della band Thegiornalisti, il cantante sarà intervistato, in questa occasione, in qualità di regista. Tommaso Paradiso, infatti, sarà presto al cinema con il suo primo film Sulle nuvole. La pellicola, in uscita il 26 aprile, ha, tra i protagonisti, gli attori Marco Bocci e Barbara Ronchi.

Domenica In 24 aprile, Paolo Ruffini presenta lo spettacolo Up & Down

Ma durante la puntata del 24 aprile di Domenica In, la conduttrice Mara Venier intervisterà anche Paolo Ruffini. L’attore e comico, durante l’ospitata nel programma, presenterà il suo spettacolo teatrale Up & Down. Con Ruffini, saranno presenti in studio anche tre giovani attori, tra i protagonisti dello show.

Per la rubrica A grande richiesta, invece, sarà presente Mirko Casadei. Il musicista, in particolare, sarà in studio insieme alla sua orchestra e a cinque coppie di ballerini di liscio. L’orchestra di Casadei, poi, tornerà in studio anche per il gran finale del programma.

Approfondimento sulla cucina con Gennaro Esposito

Nella puntata del 24 aprile di Domenica In, poi, Mara Venier dedica spazio alla cucina. A tal proposito, sarà presente, tra gli ospiti, anche lo chef Gennaro Esposito, protagonista di alcune ricette. La conduttrice, poi, accoglierà in studio gli attori Greta Scarano e Salvatore Esposito. I due, intervistati da Mara, presenteranno il film La cena perfetta.

Infine, nella puntata di Domenica In del 24 aprile si parlerà anche del Covid-19. A questo proposito, sarà presente in studio il professore Massimo Galli. L’esperto presenterà il suo libro intitolato Gallipedia, nel quale racconta aneddoti sulla sua vita e sul suo lavoro da ricercatore. Shel Shapiro, invece, sarà presente nel programma per mostrare alcune immagini del suo concerto andato in scena nelle Marche. Ciò per testimoniare la ripresa, seppur con qualche difficoltà, degli spettacoli e dei concerti dal vivo.