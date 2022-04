Non è L’Arena 24 aprile: faccia a faccia tra Alessandro Orsini e Massimo Giletti

Condividi su

Questa sera, domenica 24 aprile 2022, Massimo Giletti conduce in diretta una nuova puntata di Non è L’Arena incentrata sulla guerra attualmente in atto con la Russia di Putin. L’appuntamento è, come sempre, in onda alle 21:15 su La7. Dopo quanto è avvenuto nello scorso appuntamento, vediamo quanto accade questa sera.

Nuovo appuntamento oggi, domenica 24 aprile, con “Non è l’Arena” il programma di Massimo Giletti in onda in diretta alle 21.15 su La7.

Il professor Alessandro Orsini, docente di Sociologia del terrorismo internazionale alla Luiss, sarà il protagonista del faccia a faccia con Giletti dopo l’ondata di polemiche che l’ha travolto per le sue posizioni ritenute controverse sul conflitto in atto.

A sessanta giorni dall’inizio della guerra com’è cambiato lo scenario del conflitto in Ucraina? E quali saranno i riflessi della guerra e delle sanzioni sull’economia italiana ed europea? Si fanno avanti le ipotesi di embargo del gas russo ma quanto è realistico tutto questo?

Ampio spazio dedicato al conflitto con le ultime news dell’attacco missilistico a Odessa. Nella giornata di sabato 23 aprile è stato reso noto dal generale Rustam Minnekayev, che il piano di Putin non è solo di prendere il Donbass ma tutta l’Ucraina meridionale.

Il piano di Putin

I bombardamenti continuano nei pressi dell’acciaieria Azovstal. Qui numerosi civili ucraini hanno trovato rifugio nei sotterranei. Mentre, ad ovest, la presa del porto di Odessa, consentirebbe di congiungere il sud dell’Ucraina occupato dai russi alla Transnistria, repubblica separatista in territorio moldavo. In caso di esito positivo della complessa operazione, Putin potrà ottenere il pieno controllo su un’area di mille chilometri, dal Donbass alla regione moldava.

Nella puntata ci saranno poi news, approfondimenti, collegamenti in diretta. Interverranno tra gli altri ospiti Agnese Pini, Giorgio Cremaschi e Luigi De Magistris.