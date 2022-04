L’Eredità 25 aprile diretta, Gabriele si conferma campione ma non vince il montepremi

Condividi su

Inizia alle 18.45 su Rai 1 la puntata del 25 aprile de L’Eredità, il game show condotto da Flavio Ininna. Ad affiancare il conduttore la professoressa Samira, e il professore Andrea. Il campione in carica è Gabriele, che non ha indovinato la parola del gioco finale della Ghigliottina, per un valore di 12.500 euro. Ha infatti scritto “Famiglia”, ma la parola corretta era “Brigadiere”.

L’Eredità 25 aprile diretta, i concorrenti della puntata

Inizia la puntata de L’Eredità del 25 aprile. Flavio Insinna saluta il campione Gabriele e presenta i nuovi concorrenti. Si parte con gli Abbinamenti, e a giocare per prima è Stefania da Valdisotto, che deve dire in base al personaggio che lavoro fa. Marco invece in base all’animale deve dire se vola o non vola. Tocca a Laura di Roma, e l’abbinamento per lei è Strumento-Sport. Giuseppe che deve abbinare in base al cognome di una persona famosa, se il nome è Alessia o Claudia.

La puntata de L’Eredità del 25 aprile prosegue con Giulia di Pisa che deve continuare il titolo del film. L’abbinamento per Claudia è invece Luogo reale-Fantasia. Il campione Gabriele scegliere Laura per la sfida dei 60 secondi, che gioca contro Giuseppe. Vince Laura.

La puntata de L’Eredità del 25 aprile continua con il primo Volta pagina. I concorrenti giocano al Metti, leva, cambia. Il gioco consiste nel togliere o aggiungere una lettera, per indovinare la parola corrispondente alla definizione data. Si sfidano al gioco dei 60 secondi Stefania e Giulia. Vince Stefania. Il secondo Volta pagina prosegue con il gioco de Le Quattro date, che sono: 1951 – 1971 – 1984 – 2008. E’ Stefania al termine del gioco a puntare il dito contro Laura. Prosegue Laura.

I Paroloni – Il Triello

I Paroloni è il prossimo gioco de L’Eredità del 25 aprile. Si parte con Marigo, che è un pubblico ufficiale. La seconda parola è Spantacata, che è un’affermazione clamoroso, spropositata ed esagerata, tanto da non sembrare credibile. La sfida dei 60 secondi è tra Laura e Gabriele. Vince Gabriele che va così al Triello.

Giocano al Triello de L’Eredità del 25 aprile Gabriele con 50.000 euro, Claudia con 10.000 e Marco con 10.000. Inizia Marco che sceglie la categoria Animali e indovina la risposta. Sceglie successivamente Curiosità. E’ Gabriele a rispondere correttamente alla domanda, ed è lui dunque a proseguire il gioco scegliendo Galateo e poi Scienza e Cucina.

Claudia risponde correttamente alla domanda della categoria Cinema e passa a 40.000 euro, ma è Gabriele con 140.000 euro a fare il primo passo verso la Ghigliottina. Ed è Gabriele ad andare alla Ghigliottina riconfermandosi campione.

L’Eredità 25 aprile – La Ghigliottina

Le parole della Ghigliottina de L’Eredità del 25 aprile sono: Blue Jeans, Chat, Naturali, Severi, Sposa.

Per un montepremi di 17.500 euro Gabriele scrive “Espressioni”, ma la parola della Ghigliottina è “Genitori”.