Made In Sud diretta 25 aprile: i comici della seconda puntata

Lunedì 25 aprile va in onda su Rai 2, in prima serata, la seconda puntata di Made in Sud. Lo show comico, trasmesso dall’Auditorium Rai di Napoli è condotto da Lorella Boccia e Clementino. Al loro fianco anche Maurizio Casagrande.

Sul palco si alternano comici storici della trasmissione come Gli Arteteca, Simone Schettino, Ciro Giustiniani, le Sex and the Sud, Enzo e Sud, Nello Iorio ma anche alcune new entry come Maurizio Battista.

Made In Sud, diretta 25 aprile, seconda puntata

Nella diretta del 25 aprile Lorella Boccia e Clementino accennano brevemente al significato di questa ricorrenza. Prima di introdurre i comici che prendono parte alla seconda puntata ricordano al pubblico che dal 1 maggio si potranno togliere le mascherine anche al chiuso.

Arrivano sul palco Gli Arteteca che stanno discutendo su chi è più forte tra l’uomo e la donna. Le donne ad esempio sopportano di più il dolore e quando l’uomo appena si ammala, la situazione in casa diventa tragica. Enzo e Monica ricordano infatti che spesso gli uomini sono ipocondriaci.

Enzo e Sal invece sono ancora alle prese con i propri figli. Enzo tiene il primogenito al guinzaglio mentre il cane per errore lo ha portato a scuola. Spiega a Sal che il bambino lo riempie continuamente di domande. La figlia di Sal invece essendo molto piccola è molto calma e si è perfino addormentata al parco.

Simone Schettino dedica il monologo alla pandemia ricordando le prime settimane di lockdown con i canti quotidiani dai balconi. Ricorda anche dell’alternarsi delle zone gialle, arancioni e rosse che cambiavano repentinamente. Nei mesi in cui siamo rimasti chiusi in casa molti italiani hanno rivisto più volte delle serie televisive. Lo zio ad esempio ha guardato sette volte le stagione de La Casa di Carta.

Ciruzzo invece non riesce a trovare qualcuno che abbia voglia di giocare a pallone con lui in quanto i coetanei hanno sempre lo sguardo fisso sui cellulari. Ha provato a citofonare ad Albert Einstein ma si trova sul letto con i “calcoli”. Francesco Totti invece non ha voglia di scendere perché ha appena litigato con la moglie.

Made In Sud, gli altri comici

Matranga & Minafò hanno preparato uno sketch sull’energia, i cui costi sono lievitati. Uno di loro finge di essere un cliente che è alla ricerca di alcune bombole di gas che hanno raggiunto prezzi esorbitanti. Prima avrebbe speso 30 euro, ora invece almeno 2.000 euro. Nel finale spiegano che il nostro Paese dovrebbe sfruttare maggiormente le energie rinnovabili.

Torna a Made in Sud anche Peppe Iodice, che sperava di trovare il pubblico senza mascherine dato che lo stato d’emergenza è finito e dopo due anni complicati tutti hanno voglia di ricominciare a vivere. Grazie al Covid però Iodice ha scoperto la figura del virologo, che per mesi sono stati i veri protagonisti della televisione. Si sofferma sul fatto che ognuno di loro aveva un’opinione diversa.

Gianni Lattore è diventato corriere di “Odiazon” e consegna la pizza con l’ananas a Maurizio Casagrande, che in realtà non ha ordinato nulla. Consegna il curriculum a Casagrande perché spera, appunto, di fare l’attore. Viene messo alla prova ma il risultato è disastroso.

Mariano l’influencer è invece un uomo molto ansioso. Il figlio “Ansielmo” vuole sempre giocare a nascondino ma Mariano non vuole perché non riesce a stare tranquillo. Non vuole andare dallo psicologo perché è spaventato dalle domande complicate dello specialista.

Le altre esibizioni della seconda puntata

Alessandro Bolide è ancora triste perché pensa sempre a Laura, il suo primo amore. Ricorda i momenti felici trascorsi insieme prima che lei lo lasciasse. Oggi è sposato con una donna che non ama e che lo rende prigioniero in quanto prende lei le decisioni su tutto.

Il prossimo a salire sul palco è Maurizio Battista, che si avvicina a due fidanzatini accomodati in platea, Grazia e Raffaele. Il monologo è sul giorno delle nozze. Ironizza sul fatto che gli sposi indossano l’abito nero, che simboleggia l’inizio di una tragedia. Punta l’attenzione anche sul pranzo del matrimonio che raggiunge cifre esorbitanti quando lo stesso menù per le stesse persone in un giorno qualunque costerebbe molto meno.

Nello Iorio è il disturbatore di Made in Sud, che stuzzica Lorella Boccia per il suo balletto. Lui si definisce un “ballerino radiofonico” in quanto è l’unico al mondo a ballare da seduto (e fermo). In passato a praticato atletica leggera, in particolare i 100 metri piani, ovvero lentamente.

Tornano Gli Arteteca per uno sketch dedicato al calo del desiderio. Ogni lunedì la coppia cerca di divertirsi con i giochi di ruolo. Stavolta Enzo è un poliziotto aggressivo dell’ufficio immigrazione mentre lei è un’immigrata, rinchiusa in una cantina. Lui però rovina l’atmosfera perché oltre ad essere imbranato si presenta con la cuffia e gli occhialini da piscina.

E’ il turno di Nicola Barber Shop che se la prende con il suo apprendista Vito, che non riesce ad imparare le tecniche del mestiere. Nel suo salone entrano anche dei vip come Johnny Depp, Gianni Celeste, J Ax.

Palma e Scarpato invece discutono delle loro vacanze estive. Sono indecisi se andare a Ibiza, in Grecia o in Calabria. La scelta poi si riversa sul campeggio, sul villaggio o se rimanere a casa.

Successivamente Livio Cori e Mavi cantano Acqua e Sale, di Mina e Celentano.