Domenica In 1 maggio, ospiti: reunion dei Pooh e Aiello

Domenica 1 maggio, dalle ore 14:00 su Rai 1, andrà in onda una nuova puntata di Domenica In. L’appuntamento sarà condotto da Mara Venier. La conduttrice, anche nella prossima puntata, intervisterà numerosi ospiti provenienti, soprattutto, dal mondo della musica.

Domenica In 1 maggio, i Pooh si riuniscono per celebrare Roby Facchinetti

Nel corso della puntata di Domenica In del 1 maggio ci sarà un momento molto importante, ovvero la reunion dei Pooh. Mara Venier, infatti, accoglierà Roby Facchinetti, che dagli studi Fabrizio Frizzi in Roma festeggerà il suo 78esimo compleanno.

Per celebrare al meglio l’occasione, in studio con lui ci saranno i suoi amici storici Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli. In studio, per l’occasione, presente anche un nutrito gruppo di fan storici del gruppo. Questi richiederanno ai cantanti di riproporre alcuni dei loro brani di maggior successo.

Domenica In 1 maggio, in studio Teo Teocoli

Mara Venier, durante la puntata di Domenica In del 1 maggio, accoglierà in studio anche un suo grande amico, ovvero Teo Teocoli. L’artista, per l’occasione, porterà sul palco uno dei suoi cavalli di battaglia, ovvero l’imitazione di Ray Charles. Teocoli, poi, sarà anche il protagonista di una lezione di twist insieme a un gruppo di ballerini.

Nel corso dello show, poi, sarà ospite anche Peppino Di Capri. Il cantante, in particolare, si esibirà con un medley di alcuni pezzi di grande successo. Tra questi, anche Speedy Gonzalez e St. Tropez twist.

Tra gli ospiti anche Adriano Panatta e Paolo Bertolucci

Durante Domenica In del 1 maggio, poi, ci sarà spazio anche per il mondo del cinema. In studio con Mara Venier, infatti, ci saranno anche Adriano Panatta e Paolo Bertolucci. I due, durante l’intervista, parleranno della pellicola Una squadra. Il film, diretto da Domenico Procacci, racconta la storia della nazionale italiana di tennis che ha vinto la Coppa Davis nel 1976.

Nel programma, poi, sarà presente anche Aiello. Il cantante, in particolare, si esibirà con la hit Ora, con la quale ha partecipato al Festival di Sanremo 2021. Nel corso della sua ospitata a Domenica In del 1 maggio, poi, Aiello eseguirà anche la sua nuova canzone Paradiso.

Domenica In 1 maggio, il finale della puntata sarà dedicato a Nello Buongiorno

Per quanto riguarda il momento letterario, nella prossima puntata del programma Mara Venier intervisterà Ilaria Capua. La virologa, infatti, presenterà il suo nuovo libro Il coraggio di non avere paura.

Infine, la puntata di Domenica In del 1 maggio terminerà con una festa dedicata a Nello Buongiorno. Il cantante, insieme all’amica Mara Venier, festeggerà i 60 anni di carriera. Per l’occasione, Buongiorno si esibirà con Tu non mi lasciare mai.