Big Show 28 aprile diretta, le sorprese della nuova puntata

Questa sera, giovedì 28 aprile su Canale 5, va in onda la quarta puntata di Big Show, il varietà condotto da Enrico Papi. Candid Camera, sketch e sorprese che coinvolgono sia persone comuni che il pubblico presente all’Auditorium del Massimo di Roma, sono al centro del varietà televisivo. Ad Affiancare il conduttore ci sarà il comico Scintilla, Miss Italia 2022 Zeudi De Palma e Cristina D’Avena nel ruolo inedito di inviata particolare.

Big Show 28 aprile diretta – la sorpresa per Nicla

Inizia la puntata del 28 aprile di Big Show, il varietà condotto da Enrico Papi. Entrano in studio il suo “aiutante” in questa avventura televisiva, ovvero il comico Scintilla, e Zeudi De Palma che si esibisce in una coreografia insieme al corpo di ballo.

La prima Big Star della puntata del 28 aprile di Big Show si chiama Nicla, che ha la passione per il canto. Un sogno che ha dovuto mettere da parte per via di un problema di salute di sua figlia, a cui Nicla si è totalmente dedicata. Per una sera però vivrà un momento indimenticabile. Complice della sorpresa oltre al marito, anche il figlio Giuseppe.

Nicla crederà inizialmente di dover alloggiare in un albergo che le offre degli strani comfort. Esasperata esce dalla stanza e poco dopo si ritrova a cantare davanti al pubblico di Big Show presente all’Auditorium.

Edoardo: la prossima Big Star

Valeria e Federico sono i protagonisti della prossima gag della puntata del 28 aprile di Big Show. I due si sono sposati da poco e avendo speso una cifra importante per il matrimonio, Valeria vuole fare un regalo a suo marito. Se riuscirà a seguire le indicazioni di Enrico Papi, a e far dire a Federico determinate frasi, riceverà un premio.

Il prossimo scherzo è invece per la signora Mariella. Papi e Scintilla si sono recati a casa sua per “rubarle” alcuni dei suoi vestiti a cui tiene tanto. Qualche giorno fa si è infatti ritrovata a fare un provino e nell’attesa ha notato che alcune persone indossavano i suoi abiti, destando in lei sospetti.

La prossima Big Star della puntata del 28 aprile di Big Show si chiama Edoardo che ha una grande passione per il canto. Data la sua timidezza però non ama cantare davanti alla mamma. Questa sera crederà di dover fare un provino – che si rivela un po’ bizzarro – per entrare a far parte di una boy band. Si ritroverà poco dopo a cantare di fronte al pubblico e alla sua mamma.

Gli altri sketch e candid camera

In questa nuova puntata del 28 aprile di Big Show, l’inviata particolare Cristina D’Avena dovrà recapitare, cantando, un messaggio da parte di Marcello che fa l’allenatore di calcio. Ha litigato con i ragazzi che allenava e non ha mai chiesto scusa. Deve inoltre confessare che alcune volte non si è presentato all’allenamento per stare con la fidanzata.