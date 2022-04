Stasera in tv venerdì 29 aprile 2022, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv venerdì 29 aprile 2022. Su Raitre, la miniserie Germinal. Su Italia 1, il film drammatico di e con Sylvester Stallone, Rocky III.

Stasera in tv venerdì 29 aprile 2022, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, la seconda puntata del talent The Band. Prosegue la gara tra i gruppi musicali protagonisti del nuovo talent condotto da Carlo Conti. Ogni band è guidata da un tutor, che la segue in tutto il percorso: si tratta di Giusy Ferreri, Irene Grandi, Dolcenera, Federico Zampaglione, Marco Masini, Francesco Sarcina, Rocco Tanica e Enrico Nigiotti.

Su Raitre, alle 21.20, la miniserie Germinal, con Louis Peres, Guillaume De Tonquedec, Alix Poisson, Thierry Godard. Prima puntata 1884. Etienne Lantier (Louis Peres), giovane disoccupato, giunge nella regione mineraria di Montsou, nel Nord della Francia. Qui resta sconvolto dalle condizioni di vita e dallo sfruttamento dei lavoratori. In seguito conosce la bella Catherine, corteggiata da Chaval, un tipo aggressivo.

Su Rai 5, alle 21.15, serata di danza: Danza con me. Per la Giornata Internazionale della danza rivediamo Roberto Bolle nell’edizione 2021 del suo ormai tradizionale show in onda il primo giorno dell’anno. Al suo fianco, grandi ospiti, non solo ballerini ma anche star della musica come Vasco Rossi.

Programmi Mediaset, La7

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarto grado. Gianluigi Nuzzi dà il via a una nuova puntata del suo programma d’inchiesta. Non mancano le ricostruzioni e gli sviluppi sui casi che hanno colpito l’opinione pubblica, come quello di Liliana Resinovich. Tra gli invitati c’è Francesca Carolla, nata a Thiene (VI) nel 1977 e laureata in giurisprudenza.

Su Canale 5, alle 21.20, il varietà Big Show. Quarta serata con Enrico Papi e il suo show ironico e ricco di emozioni che vede protagonisti le persone comuni con un talento speciale o un sogno da realizzare. Al fianco del conduttore ritroviamo il comico Scintilla e Cristina D’Avena. La direzione artistica è affidata a Luca Tommassini.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Propaganda Live. Se per tutti è difficile raccontare l’orrore della guerra, per un programma come quello di Diego Bianchi lo è ancora di più. Gli danno una mano tra gli altri i giornalisti Marco Damilano, Paolo Celata e Francesca Schianchi.

Nove, Real Time

Su Nove, alle 21.25, il varietà Fratelli di Crozza. Continuano gli appuntamenti live di Maurizio Crozza con i suoi pungenti monologhi. Lo vediamo, tra l’altro, nei panni del Presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati. Il programma è visibile in streaming su “Discovery+”.

Su Real Time, invece, alle 21.25, il reality Cake Star – Pasticcerie in sfida. Katia Follesa e Damiano Carrara ci porteranno nei Paesi Etnei, tra le meraviglie di quei luoghi che sorgono alle pendici dell’Etna, nella Sicilia orientale. Chi si aggiudicherà il premio per il miglior dolce?

I film di questa sera venerdì 29 aprile 2022

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2016, di Theodore Melfi, Il diritto di contare, con Taraji Penda Henson. La vera storia di Katherine Johnson, Dorothy Vaughn e Mary Jackson, brillanti afroamericane che lavorarono alla Nasa e in particolare alla spedizione in orbita dell’astronauta Glenn.

Su Italia 1, invece, alle 21.20, il film drammatico del 1982, di e con Sylvester Stallone, Rocky III. Dopo anni di vittorie, Rocky Balboa (Sylvester Stallone) decide di ritirarsi. Le provocazioni del gigantesco pugile emergente Clubber Lang (Mr. T) lo convincono però a tornare sul ring, ma viene sconfitto. Entrato in crisi, Rocky trova nell’ex rivale Apollo Creed un valido aiuto per prepararsi alla rivincita.

Su Iris, alle 21.00, il film di spionaggio del 1969, di Brian G. Hutton, Dove osano le aquile, con Richard Burton, Clint Eastwood. Seconda Guerra Mondiale. Un manipolo di agenti del controspionaggio inglese deve liberare un generale americano, prigioniero dei tedeschi in un castello della Baviera.

Stasera in tv venerdì 29 aprile, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2012, di Derek Cianfrance, Come un tuono, con Ryan Gosling, Eva Mendes. Luke, esperto motociclista, vive nella periferia di New York con la cameriera Romina. In difficoltà economiche e con un figlio, Luke decide di darsi al crimine rapinando banche.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 1986, di John Badham, Corto circuito. Colpito da un fulmine durante una presentazione, il robot Numero 5 prende coscienza di sé e si comporta come se avesse vita propria. Ma dovrà sfuggire alla polizia che lo ritiene un pericolo.

Su Sky Cinema Suspense, infine, alle 21.00, il film thriller del 2007, di Bruce Evans, Mr. Brooks, con Kevin Costner, Demi Moore. Mr. Brooks ha una vita normale, ma in realtà è un serial killer di raffinata crudeltà. Un giorno, però, commette un errore e una poliziotta si mette sulle sue tracce.