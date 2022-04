Fratelli di Crozza 29 aprile, diretta: le imitazioni e le parodie

Condividi su

Venerdì 29 aprile, dalle ore 21:25 sul canale Nove, è prevista la messa in onda di una nuova puntata di Fratelli di Crozza. Il traghettatore del programma sarà, come di consueto, Maurizio Crozza. Il comico, infatti, sarà il protagonista di numerose imitazioni e parodie. Crozza, poi, effettuerà anche dei monologhi, in cui commenterà alcune delle tematiche di maggiore attualità.

Fratelli di Crozza 29 aprile, diretta: inizia la puntata

Inizia la puntata di Fratelli di Crozza del 29 aprile. Maurizio Crozza, in apertura, canta: “Un’altra settimana senza Zalone, seppur aveva detto adesso arrivo. Nefasto fu l’esito di quel tampone“. Successivamente, entra in studio proprio Andrea Zalone, storico collaboratore del comico, negli scorsi giorni positivo al Covid. Crozza, poi, parte con il primo monologo: si parla dello stop dell’Iva sulla compravendita delle armi. Il comico ironizza: “Farà felice le famiglie italiane“. Crozza, poi, ricorda che la manovra è stata votata dai partiti di centrodestra e dal Partito Democratico.

Maurizio Crozza continua il primo monologo di Fratelli di Crozza del 29 aprile. “Non esistono più partiti di destra o sinistra: è tutto uguale. Prima di decidere di mandare sempre più armi in Ucraina, l’Europa dovrebbe discutere. Lo hanno fatto, ma a Ramstein, in una base militare statunitense. Ovvio che invii le armi, anche solo per educazione per chi ti ospita: un po’ di guerra la devi fare”. Il comico mette, ora, in evidenza delle dichiarazioni di Alessandro Orsini: “Peccato per il suo ego spropositato. Qualunque cosa dica, sembra un giordano bruno della Luiss“.

Imitazione di Alessandro Orsini

La prima imitazione di Fratelli di Crozza del 29 aprile è Alessandro Orsini.